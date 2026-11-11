Ángel Zaldívar cumplió un sueño que comenzó a construir hace varios años

Ángel Zaldívar, delantero de Alajuelense decidió compartir una faceta poco conocida de su vida y anunció un proyecto en el que trabajó durante varios años: la publicación de su propio libro.

En la obra, llamada “Hazlo posible, un día a la vez”, repasa las experiencias, los obstáculos y los aprendizajes que han marcado su camino, tanto dentro como fuera del fútbol.

Este miércoles, el mexicano presentó su nuevo proyecto en redes sociales, gracias al apoyo de la editorial azteca “Ser Editorial”, que se encargó de la impresión de su publicación.

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El jugador Ángel Zaldívar, de Alajuelense presentó su libro. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Compartir su historia

Ángel compartió un mensaje para hablar de su libro.

“Durante años pensé que lo más importante era el resultado final. Los goles, los títulos, las premiaciones, pero eso solo dura un instante.

“Aprendí que lo más importante era todo lo que tenías que superar y la persona en la que te conviertes durante el camino.

“En los momentos de duda, en los tiempos difíciles, en las decisiones que debía de tomar, aun con miedo o aun en los momentos en que parecía que todo se derrumbaba.

Ángel Zaldívar presenta su libro

“Porque hay cosas que nadie ve, pero son las que definen tu carácter. Por eso, escribí este libro y quiero compartirlo contigo, estoy seguro de que en más de una cosa te podrás sentir identificado y si hay algo de mi historia que te ayude a seguir adelante”.