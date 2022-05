Anthony Contreras lucha con algo más que la competencia en la selección de Costa Rica

Anthony Contreras lucha para mantener los pies bien puestos sobre el suelo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Anthony Contreras lucha con algo más que ganarse un campo en la Tricolor, mantener los pies muy bien puestos en la tierra por toda la atención recibida.

Desde hace unos tres meses el nombre del paveño suena con fuerza en el fútbol costarricense, sus goles con Guanacasteca y la Sele, donde suma dos goles en tres mejengas despertaron la atención de equipos de Europa y Estados Unidos.

Su rendimiento abrió la posibilidad de que se vaya al extranjero, se habla de Portugal y la MLS, donde podría jalar apenas a sus 22 años, a eso súmele la posibilidad de clasificar y jugar un mundial, razones por las que Anthony se cuida para que todo eso que le llegó en poco tiempo, no lo maree.

“Yo la verdad trato de seguir igual, tranquilo, la verdad no sé mucho sobre esas cosas que dicen de ir al exterior, no me han dicho nada, yo solo me trato de concentrar en la selección. Me imagino que en su momento cuando termine acá ya se verá eso y veré las opciones que se puedan dar.

“Yo obviamente sí estoy muy feliz por todo esto, por las cosas que escucho, lo que hablo con Jafet (Soto, Herediano es dueño de su ficha), pero estoy concentrado acá al cien por cien”, dijo ante una consulta de La Teja sobre su momento actual.

Desde la casa viene la tranquilidad de Tony, sus padres, especialmente, su tata, don Anthony, le habla bastante de que siga tal cual, pues es lo que le ha dado resultados.

“La mayoría de los consejos que recibo son de mi padre, hablamos mucho, siempre está ahí ayudándome y diciéndome que mantenga los pies sobre la tierra, que confíe en Dios para seguir trabajando y que las cosas se van a ir dando poco a poco.

“En la Sele habló con los de experiencia, tomo sus consejos, pero tampoco es que he hablado mucho porque la verdad es que yo soy muy callado, pero cuando lo hago sí me dicen cosas”, agregró.