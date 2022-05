Rónald Gómez es tajante sobre el esconderle armas a Nueva Zelanda en la Liga de Naciones

En los duelos ante Martinica y Panamá se esconderán algunas armas para no alertar del todo a Nueva Zelanda. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

¿Qué equipo usar en los partidos ante Panamá y Martinica por la Liga de Naciones, a solo días de enfrentar a Nueva Zelanda en el repechaje para clasificar a Catar 2022? es una pregunta en el aire.

Muchos especulan y hablan sobre qué se debe hacer en esa situación, si sacar el equipo estelar con el que cuenta Costa Rica o guardarse algunas fichas para no enseñarle todo el juego a los oceánicos.

La Sele visitará a los canaleros el 2 de junio y tres días después jugará ante Martinica en el Estadio Nacional. Ante Nueva Zelanda jugará el 14 de junio en Catar.

Ronald Gómez, asistente técnico de la Tricolor, es claro sobre cuál podría ser la mejor estrategia en una situación en la que hay un mundial en juego y en la que todos los detalles cuentan.

“Esto es de estrategia, así se juega, ellos esconden y nosotros tenemos que esconder, entonces al final lo más importante es que podamos cumplir con los dos partidos, ganarlos y que cuando estemos allá (Catar) tengamos claro lo que haremos, que ya lo tenemos claro, igual.

[ Celso Borges detalló las diferencias entre el repechaje ante Uruguay y Nueva Zelanda ]

“La Copa de Naciones nos sirve para ver otro tipo de jugadores que no han tenido mucha posibilidad de mostrarse en la selección y ver si tienen lo que se requiere de parte del profesor para seguir en el proceso”, comentó la Bala.

Desde hace semana y media, la Sele está trabajando pensando en estos tres partidos, de los convocados solo hace falta Keylor Navas que se integrará directamente a Catar, dado que no jugará las mejengas de la Liga de Naciones.

En el cuerpo técnico de la Roja es claro que la prioridad es el partido ante la selección kiwi, la rotación de jugadores será el plan en los únicos dos partidos que hay antes del repechaje.

“El profesor lo que quiere es ver a todos los futbolistas, cómo los va a ubicar él, si jóvenes con experimentados, solo jóvenes o de experiencia, pues solo él sabrá la idea clara antes de jugar contra Panamá. Lo que ustedes van a ver contra Nueva Zelanda, eso se trabajará hasta que estemos allá en Catar”, agregó La Bala.

Días atrás, John Jairo Bodmer, el otro asistente de Luis Fernando Suárez, fue por la misma línea que Gómez, él incluso sino fuera porque las mejengas ante Panamá y Martinica son de un torneo oficial, hasta se hubiera quedado tranquilo sin jugar fogueos.

[ Luis Fernando Suárez se la jugó bonito para traer a Juan Pablo Vargas antes de tiempo a la Sele ]

“No hay verdades absolutas en esto del fútbol, yo tengo algunas experiencias en esto, inclusive alguien me contaba una experiencia y el mismo profe Luis Fernando Suárez un día me contó sobre un entrenador argentino que no hizo partidos amistosos previos a un mundial. Todo mundo decía, ‘¿cómo no va a hacer amistosos previos a un mundial si se va a enfrentar al torneo más importante del mundo?’

“Él decía que los jugadores en su parte mental pueden tender incluso a cuidarse y que en los amistosos no iban a dar el cien por ciento por temor a que los golpearan o lesionaran y eso de pronto podía darle una percepción errada de sus jugadores para enfrentar el mundial.

“Por eso digo que no hay verdades absolutas. Lo que dijo ese entrenador para mí es coherente, pero otros pensarán diferente”, aseguró Bodmer.

Ambos asistentes están de acuerdo en que Suárez ya la tiene bien claro el plan para los tres partidos que enfrentará la Sele en junio.