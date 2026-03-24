Anthony Contreras recibe una durísima noticia que le cambiará la vida

El delantero Anthony Contreras vive uno de los momentos más duros en su carrera.
El jugador del Riga F.C. de la primera división de Letonia sufrió ruptura de ligamento cruzado y menisco en la rodilla derecha y quedará fuera de la cancha por lo que resta del 2026.
El paveño, quien se convertirá pronto en papá, subió una imagen a sus redes sociales, luego de pasar por el quirófano.
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Un mensaje de esperanza
Esto fue lo que escribió Tony en su cuenta de Instagram:
“Agradecido con Dios, la operación salió bien. Desde ya trabajando para estar de nuevo en la cancha y disfrutar del deporte más hermoso que me dio la oportunidad de jugar”.