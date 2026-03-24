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Anthony Contreras recibe una durísima noticia que le cambiará la vida

Anthony Contreras, jugador del Riga FC de Letonia, se llevó un duro golpe en su carrera profesional

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero Anthony Contreras vive uno de los momentos más duros en su carrera.

El jugador del Riga F.C. de la primera división de Letonia sufrió ruptura de ligamento cruzado y menisco en la rodilla derecha y quedará fuera de la cancha por lo que resta del 2026.

El paveño, quien se convertirá pronto en papá, subió una imagen a sus redes sociales, luego de pasar por el quirófano.

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Anthony Contreras
Anthony Contreras fue operado, por una lesión en la rodilla. Foto: Instagram Anthony Contreras. (Foto: Instagram Anthony Contreras. /Foto: Instagram Anthony Contreras.)

Un mensaje de esperanza

Esto fue lo que escribió Tony en su cuenta de Instagram:

“Agradecido con Dios, la operación salió bien. Desde ya trabajando para estar de nuevo en la cancha y disfrutar del deporte más hermoso que me dio la oportunidad de jugar”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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