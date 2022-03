Anthony Contreras: “Se me salieron las lágrimas con el gol”

El delantero de la selección nacional, Anthony Contreras, quien anotó su primer gol con la Tricolor, dijo que se le salieron las lágrimas con la anotación y hasta pensó que era un sueño.

La chilena de Antony Contreras fue espectacular (Federación Costarricense de Fútbol)

El gol, además, fue un pepinazo de chilena espectacular dentro del área.

“No me la creía, siendo sincero, pensé que estaba soñando, se me acercaron todos, celebramos, hasta las lágrimas se me salieron”, dijo.

El ariete, quien sorprendió al país al volver a ser titular, en esta ocasión ante El Salvador, luego que había debutado contra Canadá, no tenía ni como explicar su sentimiento.

“La verdad no tengo palabras para explicar, siempre quise esta oportunidad, se me ha estado dando, lo hice de la mejor manera, sobretodo por el gol”, comentó.

Además, un gol de chilena para estrenarse en la red con gol no es cualquiera.

“Personalmente estoy feliz por el gol y por el tipo de gol que pude hacer, mi primer gol con la Sele, estoy agradecido con todos, con Dios, con mi familia, con todos”, añadió.

“Para eso trabajo, para cumplir mis sueños, sé que me falta mucho, voy a seguir trabajando para seguirle dando alegrías al país y para mejorar mi nivel”, añadió Contreras.

El delantero chorotega sabe que están muy cerca de conseguir al menos el pase al repechaje ante el campeón de Oceanía, Nueva Zelanda o Islas Salomón, quienes juegan este miércoles la final.

“Estamos felices, como grupos, porque sumamos 3 puntos importantísimos, falta un partido Me dicen que esté tranquilo, que juegue lo mío, hacer caso, esforzarme”.