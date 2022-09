Anthony Hernández sobre su llamado a la Selección: “Sí lo esperaba”

El jugador del Puntarenas, Anthony Hernández fue convocado a la Selección Nacional para los amistosos de final de mes. Prensa PFC.

El delantero del Puntarenas FC Anthony Hernández anhelaba ser convocado a la Selección Nacional.

“Quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad, al profe (Luis Fernando) Suárez por fijarse en mí, eso se ha reflejado en el trabajo que he hecho, debo tomarme esto con responsabilidad”, afirmó.

El jugador confesó que sí esperaba ser llamado a la Tricolor.

“Sí lo esperaba, yo tenía la fe, pero no sabía si iba a ir o no, tenía la fe puesta en Dios, me enfoqué en que iba a ir, en el trabajo del día a día y cuando lo vi en las noticias fue un momento muy lindo”, destacó el jugador porteño.

Los juegos

El duelo contra los coreanos será el 23 de setiembre, a las 5 a.m. hora tica, en el estadio de Goyang, en la localidad coreana del mismo nombre. Inicialmente se había dicho que el juego sería a las 8 p.m. hora tica.

Contra Uzbekistán, un país localizado en Asia Central, el encuentro será 4 días después, el martes 27, a las 12 a.m. hora tica, en el estadio Suwon World Cup, también en Corea.