Anthony Porras reúne a periodistas para un reto futbolístico: ¿en qué consiste y cuáles son los requisitos?

Atención a los periodistas que quieran demostrar su capacidad en la cancha, ya que Anthony Porras será el capitán de un equipo de fútbol para una actividad de la Unafut en diciembre.

La Pitón será uno de los capitanes para formar un equipo de periodistas que se medirá a un conjunto de comunicadores, a otro de exleyendas y a un cuadro de aficionados en un torneo relámpago.

Anthony Porras será el capi de un equipo de periodistas. (Captura Unafut/Captura Unafut)

Anthony habló con La Teja para comentar acerca de la actividad que está organizando la Unafut, la cual se llevará a cabo después del Media Day de las semifinales el 3 de diciembre.

“Lo primero es que en mi equipo juegan buenos, entonces ando buscando periodistas buenos para jugar; luego creo en la parte física, que corran y aguanten el partido, y uno de los que ya conversé y estará en mi equipo es Miguel Calderón, pero eso sí, lo puse a correr esos días”, dijo el capitán acerca de lo que busca en los periodistas.

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“Otro que tengo en conversaciones, pero no es fijo es Gabriel Vargas de FUTV, así que vamos a armar un cuadro para ganar”, afirmó de manera tajante Anthony.

Para Porras es una iniciativa muy bonita por parte de la Unafut, pensada para unir al gremio periodístico y para que demuestren en la cancha.

“La actividad es muy bonita, los periodistas estamos corriendo y trabajando mucho y estas actividades nos permiten recrear un poco y salir de lo laboral. Somos futboleros y es una actividad para unir el gremio y para no dejar de lado el morbo de que los periodistas deportivos juegan o no”, añadió entre risas.