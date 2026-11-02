La pérdida del liderato sacude al saprissismo y pone en alerta sus aspiraciones

El liderato es tema del pasado para el Saprissa luego del empate a cero en el clásico nacional ante Alajuelense, ya que del primer puesto los de Tibás cayeron a la tercera casilla del Apertura 2026.

Los cuestionamientos contra el equipo saprissista han sido constantes a lo largo del torneo, a pesar de estar en la punta y, sumado a esto, la eliminación en la Copa Centroamericana a manos de Cartaginés provocó más enojo.

Saprissa perdió la cima tras no poder ganarle el clásico a la Liga. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Medford y compañía se han escudado en el primer puesto ante esas críticas; no obstante, esto ya se esfumó y faltan tan solo cuatro fechas para el cierre de la fase regular del campeonato nacional.

En La Teja conversamos con un exjugador de los morados, Benjamín Mayorga, para analizar esta situación del primer puesto como algo vital para el título; sin embargo, Mincho fue más allá y fue duro con la planilla del Monstruo.

“Hay que analizar la planilla, que es lo que tiene Saprissa y que escogió como planilla, y siento que hay otros equipos con mejores planillas, como Cartaginés, ya que ante la Liga solo tenía tres cambios de experiencia y, cuando hay lesiones, es que hay que tener jugadores de la misma calidad; no se puede depender de Mariano, Kendall y el portero, sino que depender de más jugadores para poder ser constante y ser primer lugar para luego lograr el campeonato. Saprissa tiene jugadores que no tienen la calidad,” explicó Mayorga.

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Benjamín fue claro en señalar puntos de mejora que tiene la planilla saprissista y que lo tienen en problemas con el primer lugar.

“Si no se escogen buenos jugadores, laterales rápidos, armadores, contenciones que marquen y sean rápidos, vea con Newton lo que le ha costado, entonces se tiene una planilla corta y los morados le damos gracias a Dios por estar entre los primeros cuatro, pero con la planilla, solo que los jugadores se reúnan y tomen la decisión de que todos se pongan las pilas, solo así”, añadió Mayorga, quien dijo que a este equipo se le debe volver a acostumbrar a ganar.

Mincho le tiró duro a la planilla de la S.

El periodista Josué Quesada, quien además es abiertamente aficionado del Monstruo, habló con La Teja y fue enfático en resaltar, para los morados, la importancia de ser primeros.

“Creo que sí, el equipo no ha demostrado solidez, y en la Centroamericana demostró que con un rival como Cartaginés, que es fuerte, no le pudo ganar, y no veo a Saprissa ganándole a Cartaginés, que es líder ahorita, ganando dos finales; no lo veo de visita en Alajuela o Cartago ganando y dos veces. Saprissa sí necesita ser líder para ser campeón”, explicó el periodista.

Cartago le quitó la punta a Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aficionados están con muchas dudas en caso de no ser líderes

En La Teja hablamos con conocidos aficionados morados de cara al tema del primer lugar, y ambos coinciden en que a Saprissa le urge recuperar la punta del Apertura 2026.

“Saprissa, cuando no anda bien, siempre depende de la Cueva. Lo hemos visto en los últimos años. Necesitamos cerrar como líderes; de lo contrario, se va a complicar el liderato. En la Cueva, los equipos van por el Radisson y ya aparecen los fantasmas. Saprissa vino de más a menos y un torneo como el nuestro, eso es fatal”, apuntó el periodista Daniel Céspedes, quien es un morado de hueso colorado.

Otro de los hinchas morados que conversó con este medio fue Daniel Villalobos, quien es muy conocido por su contenido en redes sociales, en el que ha sido muy crítico con el conjunto de Tibás en el último tiempo.

“Saprissa históricamente, sus grandes gestas son de local; tal vez ha sido campeón también en el estadio Alejandro Morera Soto, o en el Coyella Fonseca ante el Herediano, y en el mismo Rosabal Cordero; sin embargo, este Saprissa actual no te da ninguna garantía como visitante”, apuntó el hincha morado.

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Daniel fue claro en que los morados tienen un grave problema fuera de la Cueva y eso los puede perjudicar si no ganan el liderato.

“Si es un equipo que pierde en la cancha de Escorpiones, pierde en Cartago, que pierde en Grecia contra Sporting, ¿qué garantía te da este equipo cerrando de visitante?, ¿qué garantía te da un equipo que de visitante ni siquiera anota?”, señaló el Villalobos.