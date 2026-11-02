Saprissa recibe otro golpe tras perder el liderato y Cartaginés tiene razones para celebrar

Saprissa se llevó otro golpe este lunes después de caer en el ranking de Concacaf en lo que se refiere a los clubes de Centroamérica gracias al repunte del Cartaginés.

Los morados se ubican actualmente en el puesto 44 de Concacaf; no obstante, los saprissistas fueron superados por el Cartaginés, que subió al lugar 43, es decir, que los de Tibás son actualmente cuartos en el área centroamericana.

Saprissa cayó al cuarto lugar de Centroamérica ya que Cartago lo superó. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, la Liga Deportiva Alajuelense recuperó la cima y bajó al Olimpia de Honduras, por lo que se ubican en el puesto 28 de Concacaf, mientras que los albos cayeron al puesto 32; no obstante, ambos clubes se mantienen como los dos mejores de Centroamérica.

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En el caso del Herediano, está ocupa el puesto 48 en toda la Concacaf y se ubica como el quinto mejor equipo de Centroamérica.

Este ránking tiene interés, ya que la Concacaf se basa en él para acomodar a los equipos según el número del bombo en las rifas de torneos, como la Copa Centroamericana.