¿Cartaginés podrá mantener el liderato? Este es el calendario de los brumosos

Cartaginés es el nuevo líder del certamen nacional tras la goleada sobre San Carlos y tiene un calendario en el que depende de sí mismo para dejarse la punta.

Los brumosos tienen en primera instancia la visita al estadio Carlos Ugalde este jueves, para medirse al Inter.

Cartago es el nuevo líder del torneo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El domingo, los de Amarini Villatoro tienen que recibir en el Fello Meza a Escorpiones y, después de la fecha FIFA, visitar el Alejandro Morera Soto para verse las caras con Alajuelense.

Los brumosos cierran el torneo cuando reciban a Pérez Zeledón en su estadio para buscar adueñarse de la punta.

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Cartago es líder con 27 unidades, igual que Sporting, pero el +10 de los azules sobre los +7 de los griegos les da ventaja.

Saprissa es el que le sigue de cerca, con 25 puntos, y luego Alajuelense, con 23.