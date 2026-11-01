Amarini Villatoro sorprendió con una historia sobre Luis Paradela que muy pocos sabían en Costa Rica

Amarini Villatoro reveló la historia de cómo conoció a Luis Paradela. (Prensa Cartaginés/Cortesía)

Amarini Villatoro es el técnico de moda en el fútbol de Costa Rica. El entrenador guatemalteco tiene al Cartaginés en el liderato del Apertura 2026 y en la final de la Copa Centroamericana, un nombre que llegó a marcar diferencia.

Al entrenador le consultaron este domingo sobre lo que ha venido a aportar al fútbol tico y cómo ha roto un poco la idea de los técnicos extranjeros que no la pegan al llegar a Tiquicia.

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Amarini Villatoro destacó las oportunidades que da el fútbol tico

Amarini confesó que a veces, dependiendo de la nacionalidad, se ve con cierto recelo a jugadores o técnicos y, para dar un ejemplo, contó la historia de cómo conoció al cubano Luis Paradela en Guatemala.

“Eso debo reconocérselo al país de ustedes, acá ha venido mucho jugador del Caribe, de nacionalidades no tan comunes en el fútbol, sin tanta trayectoria y el país se ha abierto mucho a eso en general, eso es algo muy positivo acá”.

“Por ejemplo ves a Paradela, él estuvo en mi país, jugó en segunda división y era un chico que destacaba, yo también dirigía todavía en la segunda división en ese tiempo y fue un chico al que nunca le abrieron las puertas en la primera de allá. Vino acá de El Salvador y la rompió”.

“Luego lo de Marcel, lo de Mambo en su momento que es dominicano y vino acá, el país tiene eso, de tener buen ojo y darles la oportunidad, en mi país un jugador así llega y los directivos lo primero que te dicen es que de aquí o allá y cuesta un poquito más”, comentó.

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El cubano Luis Paradela es una de las principales figuras del Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El técnico guatemalteco agradeció la oportunidad en Costa Rica

Amarini agradeció que en Costa Rica han confiado mucho en sus capacidades y ha abierto trillo para la gente de su nacionalidad.

“Quiero agradecer que a mí como guatemalteco me abrieron la puerta, soy el primer técnico guatemalteco y el único que ha dirigido acá. Soy de los pocos centroamericanos que ha dirigido acá, para mí eso es un orgullo y privilegio y sobre todo, una responsabilidad”.

“Lo digo cuando ustedes hablan bien de mí, hay prensa que me tira para arriba, cuando el aficionado lo hace, eso se lo decía a mucha gente, es un compromiso grande, le llenan a uno la maleta en la espalda y tienes que cargarla, hacer las cosas bien para mantener esa buena imagen”, explicó.