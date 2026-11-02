Luis Paradela lanza mensaje de paciencia tras perder el liderato y antes de visitar al Herediano

Tras haber estado en la cima durante la mayor parte del torneo, el Saprissa no pudo sostener el liderato y acabó en el tercer lugar de la tabla.

Luis Javier Paradela fue enfático en que dentro del equipo debe abundar la paciencia, ya que los morados están a dos puntos de Cartaginés y Sporting, que son los punteros con 27 unidades.

Paradela y el Saprissa cayeron al tercer lugar del campeonato. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Hay que tomarlo con seriedad y con mucha paciencia, ya que se pasó del primero al tercer lugar; son dos puntos, un solo partido de diferencia lo que hay a falta de cuatro jornadas, entonces solo queda seguir trabajando por el objetivo y la mentalidad de poder quedar líderes”, señaló el cubano ante la consulta de La Teja.

La próxima fecha para los tibaseños será una plaza durísima como lo es la del Herediano, que está prácticamente eliminado y los morados le pueden dar un golpe de gracia en dicho juego; no obstante, desde que el Team es local en el Carlos Alvarado, los tibaseños no han podido ganarles.

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“Vamos con la mayor seriedad posible; Saprissa siempre está obligado a ganar contra quien juegue, y a partir de este lunes vamos a empezar a planear ese partido,” respondió Paradela.

Desde que los rojiamarillos juegan en el Rosabalito, se han visto las caras con los de Tibás en ocho ocasiones, con un catastrófico número de siete derrotas para los saprissistas y un solo empate, que se dio el 17 de septiembre de 2025, en un juego en el que los morados comenzaron ganando 0-2 y no pudieron sostener la ventaja y acabaron empatando a tres goles.

Heredia es un auténtico dolor de cabeza para la S en el Rosabalito. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El episodio más reciente entre ambos en dicho estadio fue en la pasada final, en la que Heredia les remontó en Santa Bárbara a los saprissistas el 2-1 de la ida en Tibás, para coronarse campeón luego de ganar 2-0.