Anthony Walker revela detalle íntimo del camerino del Herediano

02/10/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Herediano recibió al club Motagua de Honduras, en partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Anthony Walker disputó su primer partido en la Copa Centroamericana con el Club Sport Herediano y tuvo una destacada actuación, manteniendo su portería invicta y contribuyendo a la clasificación del Team a las semifinales del certamen y a la Copa de Campeones de Concacaf.

El guardameta expresó cómo el apoyo de su compañero Aarón Cruz fue clave para su buen desempeño.

“Suplir a Aarón Cruz no es sencillo. Más que verlo como una sustitución, lo considero una oportunidad que Dios me dio. Aarón me transmitió toda su confianza, como un buen compañero, y le agradezco mucho por eso. Estoy seguro de que vamos a trabajar lo más fuerte posible, y cuando él regrese, Herediano tendrá dos grandes porteros. Será Jafet quien decida quién es el mejor para el equipo”, explicó.

Walker también compartió la fórmula que utilizó para mantenerse concentrado en el juego.

“Me sentí muy bien, gracias a Dios. Me preparé mucho durante la semana, pero esto no es solo por la lesión de Aarón Cruz, viene desde hace tiempo, ya que el grupo de porteros se prepara constantemente para estar listos. La verdad es que Aarón me compartió mucha de su seguridad y eso se lo agradezco enormemente.

“Aarón me aconseja en muchas cosas. Tenemos una buena relación y aquí nadie está por encima de nadie, solo está el Herediano. Las cosas pasan, así es la vida de un portero, y tendré que aprender lo que tenga que aprender, superarlo y enfocarme en el próximo juego”, enfatizó el joven guardameta.

