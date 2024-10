Wálter Centeno ventiló las cosas que vivió en su corto paso por el Herediano

Wálter Centeno afirmó que si a un entrenador no le dan todo el poder sobre sus jugadores es muy complicado trabajar así. Cortesía: Herediano

Wálter Centeno tuvo un paso muy breve en el Herediano, apenas estuvo dos meses cuando la directiva encabezada por Jafet Soto lo cesó de su puesto.

En el Team no le tuvieron mucha paciencia a Paté y el técnico, al parecer, tampoco quedó muy contento al hacer una revelación sobre lo que habría sucedido con él en el club.

Centeno estuvo de invitado en el pódcast Prime Fútbol, espacio que arrancó este martes y que transmiten desde redes sociales bajo la conducción de Claudio Ciccia y el periodista Kevin Jiménez.

Paté le dio “pollito” al espacio al soltar una gorda confesión.

“Yo creo y estoy completamente seguro con la experiencia que he vivido, si yo no tengo el poder de cancha, es imposible”, destacó.

Ante esa frase Ciccia le tiró la pregunta directa: “¿Sentiste que no tuviste el control, por ejemplo en Herediano?” “No, no, no pasó”, respondió Wálter y también le tiró su chinita a los jugadores

“Yo tengo que tener el control de cancha, porque los jugadores tienen que ver al entrenador como lo máximo, como el más respetado, independientemente de la forma que juego, pero en Costa Rica se ha dado mucho a que el entrenador no es la figura que tiene el poder.

“El poder se ha basado mucho en el dirigente y en los jugadores. Al jugador le han dado permiso que se queje, que valore, le abrieron esa puerta y eso no puede ser”, agregó Paté.

Centeno añadió que hoy en día hay cosas con las que tienen que lidiar los entrenadores con las que no deberían de convivir, pues eso solo dificulta más las cosas.

“Eso ha distorsionado y es donde el entrenador ha perdido el poder. Todos nosotros tenemos que decir, ‘Pucha, ¿Ahora cómo le hablo a este?’. Entramos en un modo de negociación y eso no es bueno ni para el jugador ni para uno, porque nada es negociable, que vaya por encima de la institución”.