Esto decía Janesa Salas, esposa de Wálter Centeno, el día en que lo presentaron en Herediano

Walter “Paté” Centeno fue presentado en Herediano y su familia estaba llena de ilusión. (Albert Marín)

Aunque muchos lo veían venir, no cabe dudas de que el despido de Wálter Centeno como técnico del Herediano fue un golpe bajo para el entrenador pero también para su familia, especialmente para su esposa Janesa Salas, quien era una de las más ilusionadas con la oportunidad que le dieron a su rey.

Hace tan solo un par de meses, el pasado 2 de junio, día de la presentación de Paté como DT florense, la exparticipante de Señora Costa Rica estuvo presente y dejó ver la felicidad que tenía al ver que después de mucho tiempo, otro equipo de primera división confiaba en su marido.

“Yo digo que es una oración más contestada, siempre estuvimos clamando y clamando por una oportunidad como esta de trabajo para Wálter, y hoy la tenemos, así que los objetivos que Wálter tiene, además de conseguir la 30, es cuidar a perfección ese trabajo, porque estuvimos mucho tiempo sin empleo y ahora que tiene su oportunidad para hacer lo que más le gusta como técnico, tiene que lucirse, tiene que volar”, contó en entrevista con La Teja.

Jane sabía que a pesar del gran chance, no dependía solo de su marido para quedarse, aún así, creía en que le daría más de seis meses, que fue el tiempo en que inicialmente firmó, sino que ella veía que podía lograr el torneo 30 para los florenses y seguir cosechando logros.

“Es una vida durísima, cuando estamos en la intimidad del hogar, en un espacio íntimo, siempre le comento eso, que qué difícil es la carrera del director técnico, porque puede ser que él esté dando todo su máximo y puede ser que los jugadores o no entiendan o no quieran dar el máximo, es bastante compleja, pero vamos positivos, no pensemos en lo negativo.

“Esto depende de muchos factores, el compromiso, estar de lleno, saberse explicar, él tiene algo en particular y es su idea de juego, no es solo ponerlos a jugar sino tener la capacidad de eso. En mis oraciones siempre le pido a Dios que le dé a Wálter la capacidad para que sus muchachos le puedan entender todos y cada uno de los detalles para llevar a cabo esa idea de juego”, comentó.

“Wálter es demasiado profesional, ante todo siempre pone eso por delante, hemos anhelado mucho esta oportunidad de volver a estar en un equipo grande como el Herediano, acá Wálter se va divertir, va a disfrutar y que no sean seis meses sino mucho más tiempo. Venimos a ser campeones, yo lo apoyaré para que de la mano de los jugadores lo logremos”, dijo en su momento la fiel esposa de Paté.

De momento, Jane no se ha manifestado en redes sociales sobre el despido de su esposo, pero es claro que la ilusión y el optimismo que tenían cuando llegaron, se los llevó de golpe lo inestable que es el barco rojiamarillo, comandado por Jafet Soto y sus caprichos.