Esposa de Wálter Centeno abre su corazón y habla sobre los duros momentos que han vivido

Wálter Centeno contará en su familia con su soporte incondicional para el reto de llevar al campeonato al Herediano. (Albert Marín)

El 2024 ha sido un año de pruebas y de mucha resiliencia para la familia Centeno Salas, que ha puesto a prueba su unión y fuerza en medio de diversas circunstancias, como el desempleo y una situación legal de Wálter por pensión alimentaria.

Fueron cinco meses duros en los que necesitaron mucho de la paz y el amor de Dios para salir adelante. Por eso, la oportunidad que recibió Wálter Centeno como técnico en el Herediano es una luz para que el segundo semestre del año sea muy diferente, ahora con la esperanza de cerrar con un campeonato.

Janessa Salas, esposa del Paté, fue muy sincera y agradecida sobre cómo valoran este chance que no es solo de su esposo, sino algo que esperaban en toda la familia.

“Yo digo que es una oración más contestada, siempre estuvimos clamando y clamando por una oportunidad como esta de trabajo para Wálter, y hoy la tenemos, así que los objetivos que Wálter tiene, además de conseguir la 30, es cuidar a perfección ese trabajo, porque estuvimos mucho tiempo sin empleo y ahora que tiene su oportunidad para hacer lo que más le gusta como técnico, tiene que lucirse, tiene que volar”, contó a La Teja.

LEA MÁS: Wálter Centeno le dio una curiosa orden a su hijo saprissista apenas fue presentado por el Herediano

Centeno estuvo desempleado desde inicios de año, ya que en la primera semana de enero quedó afuera de Desamparados Consultants en la Liga de Ascenso. Luego de eso su nombre sonó en algunos lugares, como Cartaginés, pero no se concretó nada, hasta esta ocasión con el Team.

Paté firmó solo por este torneo con los rojiamarillos, pero la fe de conseguir el título es fuerte y así seguir por más tiempo. Ya con muchos años juntos, Salas sabe lo compleja que es la vida del entrenador, ya que muchas veces no depende de él para sostener un puesto.

“Es una vida durísima, cuando estamos en la intimidad del hogar, en un espacio íntimo, siempre le comento eso, que qué difícil es la carrera del director técnico, porque puede ser que él esté dando todo su máximo y puede ser que los jugadores o no entiendan o no quieran dar el máximo, es bastante compleja, pero vamos positivos, no pensemos en lo negativo.

“Esto depende de muchos factores, el compromiso, estar de lleno, saberse explicar, él tiene algo en particular y es su idea de juego, no es solo ponerlos a jugar sino tener la capacidad de eso. En mis oraciones siempre le pido a Dios que le dé a Wálter la capacidad para que sus muchachos le puedan entender todos y cada uno de los detalles para llevar a cabo esa idea de juego”, comentó.

LEA MÁS: ¿Creen en el ADN en el Herediano luego de contratar a Wálter Centeno?

Así como Wálter Centeno ganó títulos con el Saprissa, la ilusión de Janessa Salas es repetir en el Herediano. Tomado de Instagram

Wálter Centeno cuenta con una esposa incondicional

En Janessa, Paté cuenta con una compañera incondicional que ha demostrado estar a su lado tanto en las buenas como en las malas, en momentos amargos que hasta se han filtrado públicamente, como las dos ocasiones en las que lo han detenido por pensión alimentaria en el último año.

LEA MÁS: Wálter Centeno revela cuánto paga de pensión y explica porqué detención fue injusta

“Mi equipo se llama Paté, soy 100% patecista, lo voy a apoyar incondicionalmente siempre”, dice una mujer que ha sido una roca para su marido.

“Esa pregunta deberían hacérsela a Wálter, si yo he sido o no el apoyo para él, pero yo al menos siempre voy a estar para él, es lo mínimo que puedo hacer como esposa, acompañarlo en las buenas y en las malas”.

Luego de estos meses, Salas tiene una fuerte fe que vienen mejores tiempos para su familia, que con mucho trabajo y esfuerzo van a convertir las dificultades en cosas buenas.

“Soy fiel creyente que después de la tempestad viene la calma, así que siempre le digo a él que no se le olvide que en las buenas están todos, en las malas, pocos. Yo he decidido estar en las dos, en las buenas y en las malas, disfrutamos cuando hay buenas, ahorita no son buenas, pero cuando llegue la 30 serán muy buenas”, agregó

Janessa Salas y Wálter Centeno son una pareja que se apoya de manera incondicional. Instagram

Salas se despidió enviando un mensaje a todos los aficionados florenses en esta nueva etapa y que no duden de todo el esfuerzo de su marido por sacarlos campeones

“Wálter es demasiado profesional, ante todo siempre pone eso por delante, hemos anhelado mucho esta oportunidad de volver a estar en un equipo grande como el Herediano, acá Wálter se va divertir, va a disfrutar y que no sean seis meses sino mucho más tiempo. Venimos a ser campeones, yo lo apoyaré para que de la mano de los jugadores lo logremos”.

La familia vive en Heredia, por lo que no cabe duda que en las calles se encontrarán a muchas personas que les enviarán muy buena vibra para que todo vaya a pedir de bocas y que a fin de año, como pasó muchas veces en su tiempo de futbolista, muchos le vuelvan a decir, ninguno pudo con el Paté.