Wálter Centeno le dio una curiosa orden a su hijo saprissista apenas fue presentado por el Herediano

La familia Centeno Salas se siente feliz de la vida en el Herediano. (Albert Marín)

Wálter Centeno se sentó este jueves en el trono del Herediano y junto a él llegó toda su familia que apoyará al 100% a los florenses, tras pasar momentos complicados los últimos meses, o al menos eso es lo que le pidió a su hijo, Wálter Junior.

Tras 15 meses sin dirigir en la primera división, en toda la familia Centeno Salas están muy ilusionados con la oportunidad que les llegó, hasta para el Junior que nunca ha escondido que es más morado que el Monstruo y en sus redes sociales siempre pasa picando y tirando a favor de Saprissa.

Paté sabe lo que tiene, por eso al decir que todos en la familia apoyarán al Team se lo recalcó a su chamaco y entre broma y en serio, hasta le dijo que es una orden.

“Tocó sentimientos, tocó fibras. Es importante, acá están mis amigos, ellos saben quienes son, los que han estado en momentos difíciles, todos tienen su familia, gente que siempre ha estado ahí y la verdad que ellos también se merecen disfrutar esto.

“Los que están acá es porque son parte de mi familia y eso me llena mucho, porque ellos siempre han estado mano a mano en todo momento y ahora son parte de la familia herediana”, comentó.

Al decir esa frase, de inmediato volvió a ver a su hijo y recalcó lo expresado. “¿Verdad que sí Wálter?, Ok”, lo que arrancó la risa de todos en la sala. Su chamaco no le respondió de inmediato a lo que le tiró. “Es una orden ya”, para finalizar la conferencia entre risas y con un clima tranquilo.

Si el Patecillo se hará florense se ve difícil, ya que cuando le preguntamos al chamaco tras la conferencia de prensa de la presentación de su tata nos dijo que iba a pensarlo, por lo que no promete nada.

Bien apuntados con el Herediano

Janessa Salas dijo lo que todos los heredianos quieren escuchar con Wálter Centeno. (Albert Marín)

Janessa Salas, esposa del Paté, comentó a La Teja que ella está apuntadísima como una nueva rojiamarilla y esperando con mucha ilusión el título 30 en diciembre.

“Todos estamos apuntando a la 30, a traer ese campeonato para los heredianos, estamos muy contentos e ilusionados con la oportunidad”, destacó.

La guapa señora nos contó que tampoco es que Wálter Junior no quiera al Team, pues desde antes de que al Paté lo contrataran hasta bromeaba que a ratos les hacía barra.

“Hay algo gracioso y es que a Wálter hijo le gusta mucho el Herediano, respeta y admira muchísimo a Jafet, él vacilando a veces nos ponía, antes que pasara esto, nos ponía canciones del Herediano, rarísimo, pero es porque él tiene mucha admiración por Jafet, la verdad como que fue llamando las cosas, fue pura ley de atracción.

“Ya se lo dijimos a Jafet, a Robert y demás, él es morado, pero simplemente le pedimos apoyo incondicional, respeto por el rojo y amarillo, pero hasta ahí”, nos dijo.

Grandes planes para el Herediano

Wálter Centeno se siente feliz de la vida como con los colores rojiamarillos del Herediano. (Albert Marín)

En lo que respecta al fútbol, Paté tiene grandes planes para los florenses y el compromiso de llevarles la copa es absoluto.

“Tiene un equipo que nació grande, tenemos cosas en común, con grandes jugadores, la institución está bien estructurada y vamos a tener un estadio nuevo. Imagínese, hay muchas cosas importantes por las que tenemos que trabajar duro, para que todas esas cosas que vienen en camino, que han costado todo un esfuerzo de años, se vea recompensado y quiero darles alegrías”, destacó.

Centeno ya tuvo los primeros contactos con los jugadores florenses y comentó que ya pasó a varios a lo que llamó “su sala de confesiones”.

“Una de las cosas que hablé con Robert es que quería conversar con ellos, saber qué piensan, qué quieren, qué necesitan y a la vez decirles cuál es el norte, cuáles son las directrices a seguir y cuál es el modelo de juego. Desde el primer día me gusta decir a qué vamos a jugar, qué vamos a hacer y qué queremos. He tenido una buena comunicación con ellos. Me he visto con unos ocho y faltan algunos de pasar a la sala de confesiones con Wálter Centeno.

“La idea de juego es de Herediano. Los jugadores hacen bueno o malo al entrenador. Heredia tiene una gama de jugadores de mucho talento, muchos saben ganar y han ganado. Muchos están en la Selección y a mí me toca implementar cosas con ellos. No va a ser mucho, pero confío en la capacidad de ellos e inculcarles algunas cosas que me gustan, que ellos han venido trabajando y entrar en comunión, qué sirve y qué no sirve. La única vía es ganar”, comentó el Rey Paté.