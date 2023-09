Aquil Alí genera roncha en Herediano, tirando filazos a jugadores y a Jeaustin Campos

El dirigente de Fuerza Herediana, Aquil Alí brindó este jueves fuertes declaraciones donde le tiró a los mundialistas del equipo Herediano y al entrenador Jeaustin Campos.

Alí se mostró molesto en el programa Encuentro Deportivo de radio Columbia y expresó que en la final del año pasado no vio a jugadores comprometidos, cuando el entrenador era Hernán Medford.

Aquiĺ Alí dio a entender que Jeaustin tiene la cabeza en otro lado. (Diana Mendez)

“Digo esto porque quiero que se genere roncha, no quiero se sientan tranquilos en su puesto, no estoy feliz, se les paga al día, se les da lo que necesitan, se les consiguió un bus de lujo, se hace un estadio y encima no tienen problema de ninguna índole, yo quiero estar igual que ellos (cómodos), que no están para hacerse los bonitos en Facebook, necesitan hacer su trabajo en la cancha. Tenemos que ganar el campeonato”, expresó.

Sobre lo del año pasado, la final del Apertura 2022, expresó. “Cuando perdimos la final ante Saprissa no analizamos las circunstancias: Teníamos siete jugadores en Selección Nacional (en realidad eran seis), nunca los vi jugando la final al cien por ciento, se estaban cuidando para irse al Mundial”, opinó.

De esos jugadores, aún están en planilla, Keysher Fuller, Yeltsin Tejeda y Gerson Torres. Ya no están en el club, Esteban Alvarado, Douglas López y Anthony Contreras.

A Jeaustin Campos también le tocó filazo.

“Primero que todo, los que empezaron a hablar de la Selección fueron los medios, cada vez que se sentaba a una conferencia de prensa en vez de preguntarle sobre el partido, que si estaba listo, que era la persona idónea para la Selección... No hay duda ha sido de las personas más ganadoras en función de campeonatos, es una realidad, pero no significa que solo él pueda, hay otras personas.”, comentó.

Añadió que hoy, los medios deben respetar al nuevo Comité ejecutivo, que asume formalmente el lunes, y que debe escoger al técnico.

Jeaustin Campos es el candidato ideal para dirigir la Selección Nacional para muchos periodistas. (Rafael Pacheco Granados)

“Es una presión de la prensa por meter a Jeaustin Campos en La Sele, le están metiendo mucho en la cabeza y posiblemente se está enfocando en lo de afuera y causa lo que está causando en Herediano. A cualquier director técnico en Costa Rica le gustaría asumir las riendas”, opinó en declaraciones más que fuertes.

