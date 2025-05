Aquiles Mata, abogado de Fútbol Consultants, contó por qué pide los puntos en la mesa contra Guadalupe

Las autoridades de Fútbol Consultants hicieron una solicitud para investigar un cambio en el juego del viernes, ante Guadalupe. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Fútbol Consultants, equipo que está disputando la final de la segunda división contra Guadalupe FC, presentó este martes una medida cautelar para que se suspenda el juego de vuelta.

El equipo, que tiene sus raíces en Desamparados, reclama que el sexto cambio que se realizó en el primer partido de la gran final, del viernes anterior, se disputó en condiciones irregulares.

La sustitución se dio en el segundo tiempo, cuando el defensor David Herrera, al parecer, sufrió una lesión en su hombro derecho, tras forcejear con un contrario y fue sustituido por José Miguel Carvajal.

El abogado Aquiles Mata, quien lleva el caso, explicó lo sucedido y lo que solicitan para el cierre de la serie.

El primer partido de la gran final cerró con empate 1-1 y el domingo, a las 11 a.m. se llevará a cabo el segundo encuentro, que definirá al equipo que llegará a la primera división.

El juego de vuelta está programado para el domingo, a las 11 a.m.

Lo que pasó

Mata comentó lo que están denunciando.

“Lo que sucede es que en el partido del viernes un jugador de Guadalupe tuvo una lesión, que, aparentemente, era una fractura de clavícula y solicitaron hacer un sexto cambio.

“En ese momento se dijo que el futbolista tuvo una conmoción cerebral y no fue así, eso quiere decir que el cambio no era debido, no era procedente y por eso solicitamos que se aplique la medida cautelar”, expresó.

El abogado añadió que en el informe del árbitro Benjamín Pineda detalló que cuando se hizo el cambio, hubo visto bueno de los comisarios y por eso la sustitución fue válida, pero el lunes, los mismos notificaron que ninguno de ellos aprobó la salida de David Herrera.

“Lo que dice la norma de competición es que los médicos de los equipos deben indicarle al árbitro si el jugador sufre o se sospecha que tiene la conmoción cerebral; pero el médico de Consultants reveló que eso no sucedió, porque él estaba ahí, el muchacho salió en camilla, pero los doctores no informaron de esto que se dijo en su momento.

“El cambio no era debido, por eso pedimos que se aplique la medida cautelar y que se adjudiquen los puntos y se abra una investigación, nosotros tenemos pruebas que respaldan el proceso y el Comité Director de la Liga de Ascenso verá el caso, en teoría este miércoles y en caso de resolver a favor se le darían los puntos”, destacó.

