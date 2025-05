¿Recuerda al fútbolista tico que casi muere en Guatemala? Está a punto de jugar una final nacional

Joshua Parra gritó con todo el gol que le dio el pase a la final a Desamparados Consultants. (Facebook Desamparados Consultants./Facebook Desamparados Consultants.)

Para muchos resultaría increíble el ver cómo hace casi dos años el futbolista costarricense Joshua Parra casi muere en un grave accidente de tránsito en Guatemala en el que su pronóstico no era alentador.

Con mucho esfuerzo y ganas de vivir, el muchacho volvió al fútbol y el lunes fue el anotador del gol con el que Desamparados Consultants eliminó a Jicaral para ganarse un lugar en la final del Clausura 2025 de la Liga de Ascenso ante Inter San Carlos.

El bombazo que el volante pegó en tiempos extras fue el que le terminó dando el gane a los josefinos, en entrevista con La Teja, Joshua nos dijo que él sentía que anotaría cuando entró de variante, lo manifestó y lo logró.

LEA MÁS: Mamá de Joshua Parra contó el verdadero estado de salud de su hijo después del accidente

En el accidente tuvo golpe muy duro en la cabeza y una herida en la pierna derecha, los médicos le dijeron que su carrera en el fútbol estaba en riesgo y que volver antes de los dos años era algo que no iba suceder.

Al final, contra todos los pronósticos se recuperó en tiempo récord, su voluntad y espíritu se impuso y hoy vive con el credo que si Dios le permitió seguir vivo es porque tiene grandes planes para él y un gran propósito por cumplir.

“Para mí todo este proceso fue muy muy difícil, muy difícil, todo fue contra pronóstico, no había mucho que hacer, me decían que no podía volver a jugar fútbol y todo eso.

“Me logro incorporar al fútbol ahí de a poco, me costó muchísimo, todo se me dificultaba, creo que he empezado casi de cero, realmente, me tocó lidiar con muchas cosas, pasar de ir a un hospita casi todos los días, al volver a jugar, volver a la readaptación y todo, como lo mío fue neurológico a veces se me complicaban muchas cosas, muchos mareos, un sinfín de cosas”, explicó.

LEA MÁS: Joshua Parra regresa a jugar a Costa Rica cinco meses después de sufrir un accidente de tránsito

Ir a segunda división fue parte de ese plan para volverse a meter al fútbol, en esa liga si bien es cierto se compite, podría tener más chance en un equipo que no tiene la exigencia de una primera división.

Parra es una persona de retos, cuando llegó a Consultants el torneo pasado, el equipo, incluso, peleaba el descenso y en este tuvo una remontada sobre saliente contra todo pronóstico, algo así como su caso, por lo que hicieron una muy buena yunta.

“Yo creo que al final Dios lo pone a uno ahí por algo y me dio las fuerzas para esto y todo ha salido espectacular, el regreso, el volver a competir al 100%, de poder llegar a una final de segunda edición a vísperas de ¿por qué no?, un ascenso que es lo que vamos a luchar, sería algo realmente increíble, me siento muy cómodo después de una situación tan difícil”, comentó.

Joshua Parra tuvo fuertes golpes en la cabeza y en su pierna derecha tras el accidente.

Una pregunta que le hicimos habla realmente de cómo es su perspectiva hoy en día, ¿Cómo ve y siente la vida después de una experiencia así? Todavía se pellizca un poquito para darse cuenta cómo se recuperó pese a todo.

“El fútbol es mi vida, desde el momento que estaba bien mal, cuando estaba en cama, mi mamá me dice que yo siempre le decía que yo quería jugar futbol, que yo quería volver, que no me importa lo que decían los doctores, que iba a volver a jugar y hoy en día ver en la situación en la que estoy, que gracias a Dios no tuve recaídas, no tuve ningún otro problema que me haya afectado, ya verme así al 100% a uno le cambia la perspectiva.

“Pensar en la posibilidad de ascender, de lograr este campeonato sería un sueño, lograrlo con un equipo en el que me han tratado muy bien, como una familia y me han apoyado bastante, sería lo máximo, con lo que realmente sueño ahora”, añadió.

Joshua es de los que cree que su caso es prácticamente un milagro y que los mismos médicos le han dicho que algo de intervención divina hubo a cosas que no se pueden explicar.

“Para que los mismos doctores, los mismos especialistas le digan que Dios hizo el milagro en usted, porque la verdad no había mucho que hacer, hay muchas personas que pasan por eso y no logran superar la batalla, es porque realmente pasó algo.

“Para mí ha sido un cambio de vida totalmente, he aprendido muchísimo, soy otra persona completamente diferente y siempre he aprendido de Dios porque Él hizo el milagro en mí, me siento bien y yo sé que Él tiene algún propósito conmigo, eso siempre me lo ha dicho mi familia y yo lo tengo muy claro”, comentó.

LEA MÁS: Joshua Parra se aferra a Dios y su familia para seguir sorprendiendo a los médicos

Joshua Parra hoy disfruta más que nunca de la vida y de su familia luego de la oportunidad que Dios le brindó. (JOHN DURAN)

Parra nos dejó con un mensaje para cualquiera que esté atravesando por una situación difícil.

“La vida es para vivirla, para disfrutarla, eso es un mensaje que yo comparto mucho con las personas que se acercan y me hablan del caso. Hoy estamos, mañana no sabemos , por eso hay que vivir el día a día, disfrutar con las personas que están a su lado, esta vida es para amar, para pasarla bien y hacer las cosas que nos gustan”.

El lunes a las 7 pm en el estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, será el partido ante Inter San Carlos, en lo deportivo, está por ver quien gana, en lo personal a Joshua no le cabe duda que ganó la batalla más importante.