Árbitras denuncian por acoso sexual y laboral a instructora de arbitraje de la Fedefútbol

Una instructora arbitral de primera división de apellidos Miranda Villalobos, fue denunciada ante la Federación de Fútbol de supuesto acoso sexual por un grupo de árbitras que reciben clases.

La instructora da clases de arbitraje en la Fedefútbol. (Shutterstock)

Son nueve las árbitras que la acusan, de apellidos Guzmán Rivera, Sánchez Mora, Gómez Espinoza, Montenegro Oviedo, Gutierrez Beita, Jiménez Zúñiga, Campos Zamora, Jiménez Leitón y Jiménez Leitón.

Así consta en la resolución 001 de la Comisión contra el Acoso Sexual de la Federación Costarricense de Fútbol, que recibió la denuncia y le está dando trámite.

La acusación fue presentada el 20 de enero del presente año. En una resolución del 2 de febrero se le otorgan siete días hábiles a Miranda para que se manifieste al respecto (se cumplen en 11 de febrero) y le ordenan se abstenga de perturbar a las denunciantes y de interferir en el buen desempeño deportivo y personal de las denunciantes.

La comisión también determinó que no existe relación laboral de la Fedefutbol con las denunciantes ni con la demandada, por lo tanto solo se conocerán los hechos relacionados a comportamientos de acoso sexual.

La Teja buscó a Miranda, pero al llamarla de una vez entra el correo de voz, donde le dejamos mensajes. Además, no se pudo localizar por WhatsApp.

Parte de las denuncias, de las cuales La Teja tiene copia dicen: ‘(... me dijo que tenía vídeos y fotos mías con una persona allegada al arbitraje, con la cual yo mantenía una relación sentimental, indicándome que si yo no finalizaba esa relación iba a tener problemas y repercusiones (...)”.

“(...) la señora Miranda Villalobos le dijo a la compañera Jiménez que no quería que yo llegara a la comisión de arbitraje porque me ‘cogía’ a todos los árbitros”.

En otra de las denuncias se lee: “ acostumbraba a dar un saludo de llegada, el cual incluía besos o abrazos, los cuales me hacían sentir incómoda … los besos eran largos, sonoros y me dejaban la mejilla con babas y eso me producía asco, además de tomar mis mejillas con sus manos reduciendo mi capacidad de movimiento con el objetivo de que no me alejara (...), los abrazos se daban de manera desproporcionada y con connotación sexual ya que en ese momento rozaba sus pechos con los míos, lo cual me hacía sentir incómoda”.

Otro de los detalles que vienen en el texto de la denuncia dice: “Tuve una expareja árbitra, con la quien viajaba por obvias razones, al llegar a las reuniones la señora Miranda hacía que yo me sentara en un lugar y ella en otro, aún sabiendo que nosotras tomábamos con seriedad la actividad de ese momento, pasaba comparándome con mi expareja, metiéndose en mi relación de noviazgo, recalcando en todo momento que éramos pareja, lo cual a nosotras nos molestaba”, dice.

Otra de las denunciantes expresó en el documento que Miranda no actuaba igual ante un error de alguna de las árbitras de su asociación que cuando lo cometía ella.

También se puede leer que tenía muchas actitudes de burla.

“La señora Miranda se expresaba de forma burlesca cuando me corregía, me hacía sentir atacada cada vez que tenía algún partido de futbol”.

Las denuncias son de todo tipo: “Tengo audios de la señora Miranda molesta, donde utilizó palabras ofensivas e hirientes tales como ‘hipócrita’, ‘malagradecida’, ‘no quiero saber más de usted’, ‘olvídese de mí’. Me bloqueó de Whatsapp y después de aquí, si tenía dudas en capacitaciones, no podía preguntarle a nadie, ya que ella era la instructora”, dice.