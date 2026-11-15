Argenis Fernández confesó qué es lo que más extraña de su vida en libertad

Argenis Fernández, exdelantero de clubes como Alajuelense y Santos de Guápiles, reconoció que hace algunos años cometió una falta que lo tiene cumpliendo una pena en prisión.

El exfutbolista fue condenado por sostener relaciones sexuales con una persona menor de edad en 2019 y por este delito debe permanecer en la cárcel durante cuatro años.

Fernández atendió a La Teja en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón. Fernández, de 39 años, reconoció que está arrepentido de lo sucedido y aseguró que su fe en Dios ha sido fundamental para afrontar su situación.

Fernández reveló que lo más duro ha sido el perderse momentos con sus hijos. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

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“Mi cuerpo está sufriendo”

- ¿Por qué está aquí?

Hablar específicamente del tema es algo que, yo creo, no tiene tanta relevancia como el propósito por el cual estoy acá. Recibí un llamado de Dios hace muchos años.

Y bueno, parte del propósito de Dios en este lugar es venir a cumplir con un objetivo que Él me encomendó, junto con una de las personas que ha protagonizado uno de los casos más sonados en el país.

Sé que todos, como seres humanos, pasamos por diferentes situaciones, pero como persona estoy siendo transformado y renovado en muchas áreas.

Yo reconozco los errores como ser humano y eso me lleva a cumplir propósitos de Dios. A veces no los entiendo y eso ha sido el inicio de un renacer en mí.

- ¿Cómo se siente?

Mi cuerpo está sufriendo, pero mi espíritu cada día se regocija, se siente feliz. Obviamente, soy un ser humano, pero trato todos los días de estar en el espíritu, no en mi cuerpo.

Eso me ha ayudado a soportarlo, porque estar adentro de este lugar es difícil. Todos los días hay que luchar a nivel espiritual, porque hay muchos temas demoníacos acá dentro.

Hay mucho cansancio físico y sufro porque soy un ser humano y tengo familia; tengo hijos, y después de ocho años de la restauración que Dios ha hecho, pasar por un proceso así no es fácil.

- ¿Qué es lo que más extraña del mundo y de esa libertad que ahorita no tiene?

Hace unos años cambié mi vida. Pasé de ser una persona fiestera a ser alguien que prefiere estar con la familia.

Me considero una persona ordenada y organizada. Lo que más extraño es estar con mis hijos. Me hace falta ir a la iglesia y salir a comer con mis hijos; eso es lo que más extraño. No siento que me hagan falta otras cosas que antes solía disfrutar.