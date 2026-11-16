Argenis Fernández habló así con sus hijos durante el proceso judicial por el que está en la cárcel

El exdelantero Argenis Fernández, quien fue condenado a cuatro años de prisión por sostener relaciones sexuales con una persona menor de edad, reveló que se sinceró con sus hijos, a fin de que vivan una situación como la de él.

El exfutbolista es consciente de que está expuesto al ojo público y desde hace un tiempo venía conversando con la familia sobre el proceso judicial que enfrentaba.

Desde mediados de agosto, Argenis está en prisión, declarado culpable del delito de dos relaciones con una muchacha de 15 años. Las acciones se dieron en 2019.

Esta es la segunda parte de una entrevista que el exfutbolista de 39 años le dio a La Teja en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón.

Argenis Fernández, exjugador de Alajuelense, conversó con La Teja y contó cómo vive en prisión. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

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“Ellos tienen claro quién es papá”

- ¿Habló con sus hijos para evitar que caigan en una situación como la suya?

Sí, tengo tres hijos varones y ha sido un aprendizaje para todos. Mis hijos mayores tienen 15 y 16 años y son adolescentes. Creo que los preparé, trabajé con ellos para cuando viniera la prueba y desde hace más o menos un año venía hablando con ellos.

Soy una figura pública, lo entiendo, sé que estoy expuesto al ojo público y eso los hace más vulnerables a la crítica, al bullying; sin embargo, pese a lo ocurrido, ellos tienen claro quién es papá y también tienen claro que somos seres humanos, que nos podemos equivocar, pero que este proceso nos ha servido para que ellos no incurran en una falta. Y para que también puedan abrir sus ojos a temprana edad.

Esta es una de las cosas por las que le doy gracias a Dios, que me haya pasado a mí, el poder afrontar una situación de estas, porque es difícil y entiendo a los padres que tienen a un hijo en una cárcel.