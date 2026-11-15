Exfutbolista Argenis Fernández conversó con La Teja desde la cárcel: “Hay muchos temas demoniacos acá dentro”

El exfutbolista costarricense Argenis Fernández, quien cumple una condena de cuatro años de prisión por sostener relaciones sexuales con una persona menor de edad, habló sobre cómo han sido sus primeros meses en la cárcel y el proceso personal que asegura estar viviendo desde hace varios años.

En una entrevista que le dio a La Teja en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón, Fernández, de 39 años, reconoció que está arrepentido de lo sucedido y aseguró que su fe en Dios ha sido fundamental para afrontar su situación.

El Correcaminos ingresó a prisión a mediados de agosto, luego de que un tribunal confirmara su condena. Los hechos por los que está recluido se dieron en marzo y diciembre del 2019, contra una joven que en ese entonces tenía 15 años. Por cada delito deberá descontar dos años.

Argenis Fernández, exjugador de Alajuelense conversó con La Teja y contó cómo vive en prisión, en donde cumple una condena de cuatro años. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

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Fernández relató que después de haber cometido su falta comenzó un proceso de transformación que continúa al día de hoy y aseguró que busca llevar un mensaje de esperanza a sus compañeros.

En su etapa como futbolista, el exdelantero defendió los colores de equipos como Alajuelense, Santos de Guápiles y Municipal Liberia. Fuera del país jugó para el New England Revolution de la MLS y para el Cobán Imperial de Guatemala.

“Mi cuerpo está sufriendo”

- ¿Por qué está aquí?

Hablar específicamente del tema es algo que yo creo que no tiene tanta relevancia como el propósito por el cual estoy acá. Recibí un llamado de Dios hace mucho tiempo, hace muchos años.

Y bueno, parte del propósito de Dios, en este lugar, es venir a cumplir con un objetivo que Él me encomendó, con una de las personas que ha protagonizado uno de los casos más sonados en el país.

Argenis Fernández defendió los colores de equipos como Alajuelense y Santos de Guápiles. Foto: archivo / Meylin Aguilera. (MEYLIN AGUILERA )

Sé que todos como seres humanos pasamos diferentes situaciones, pero como persona estoy siendo transformado y renovado en muchas áreas.

Uno reconoce los errores como ser humano y eso te lleva a cumplir propósitos de Dios. A veces, no los entendemos y eso ha sido el inicio de un nuevo renacer en mi persona.

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- ¿Está consciente de que cometió un error?

Sí, por supuesto, es parte del propósito que Dios tiene, he vivido una restauración desde hace 8 años.

Mi falta fue hace ocho años, no es algo reciente, pero he venido recibiendo una transformación por parte de Dios y me siento restaurado en muchas áreas de mi vida.

- ¿Cómo se siente?

Mi cuerpo está sufriendo, pero mi espíritu cada día se regocija, se siente feliz. Obviamente, soy un ser humano, pero trato todos los días de estar en el espíritu, no en mi cuerpo.

Fernández reveló que lo más duro ha sido el perderse momentos con sus hijos. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

Eso me ha ayudado a soportar, porque estar adentro de este lugar es difícil, todos los días hay que luchar a nivel espiritual, porque hay muchos temas demoniacos acá dentro.

Hay mucho cansancio físico y sufro porque soy un ser humano y tengo familia, tengo hijos y después de ocho años de una restauración que Dios ha hecho, venir a pasar un proceso de estos no es fácil.

- ¿Cómo han sido sus primeros meses en prisión?

Difíciles. Mi llegada a este lugar fue bastante difícil porque uno no está preparado para enfrentar una prueba de estas.

Yo estaba dirigiendo a Siquirreña en segunda B de Linafa; nosotros entrenábamos por las noches en Siquirres, normalmente en una cancha y esa noche me cambié con los muchachos, les dije: “Vean, vamos a cambiar de cancha”.

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No sé, algo me inquietó y cambiamos; entonces, uno de los compañeros que dirigía otras categorías me dijo: “Lo vinieron a buscar acá del OIJ”. Entonces, ya sabía más o menos por dónde andaba el asunto y ese día por la noche llegué a mi casa, le comenté a mi señora, a mi familia. Y le pedí a Dios, porque sentía mucho miedo de venir a un lugar como estos.

Mi vida nunca ha sido delictiva, ni de agresiones o de situaciones de las que aquí se viven, por eso tenía mucho temor. Sin embargo, por la mañana me puse a orar y le pedí a Dios una cosa, le dije que si Él no venía conmigo, yo no venía a ningún lugar, que me daba a la fuga.

A mediados de agosto, el exdelantero se puso a las órdenes de las autoridades. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

Y mi hijo mayor me mandó un mensaje. Me dijo: “Papá, yo no quiero un papá al que no pueda ver, quiero un papá que pueda ir a verlo, que pueda saber dónde está”. Y en ese momento, sentí la respuesta de Dios; entonces, ordené algunas cosas de mi casa y le pedí a un amigo que me llevara al OIJ a Guápiles para entregarme.

Y a partir de ahí comenzó el trabajo que Dios me había encomendado. Estaba en la celda con dos personas que estaban muy arrepentidas por lo que habían hecho.

De hecho, estaban llorando porque decían que la familia de ellos vivían de lo que ellos hacían, que era vender droga. Se preguntaban cómo iba a hacer la familia ahora, la mamá, los hijos. Yo me mantenía muy nervioso, pero a la vez tenía una paz interna y esa noche, esos muchachos terminaron doblando las rodillas ante Dios y pidiéndole perdón.

Cuando llegué acá, muchas personas que me conocen por lo que hice en el fútbol me preguntaron qué había hecho, pero no soy de hablar del tema porque no es algo de lo que me sienta orgulloso. Luego, me mandaron al pabellón donde estaba el objetivo que Dios me mandó a cumplir.

Ese día les dije: “Estoy acá porque Dios me ha enviado, tengo una misión que cumplir y obviamente tengo que pagar ante la ley por una falta. Las leyes se hicieron para cumplirse”.

- Según usted, ¿cuál es el objetivo por el que Dios lo mandó acá?

Hace unos días no lo entendía. Sabía que Dios me había traído a un propósito, para que le traiga libertad al cautivo, que le dé esperanzas y porque voy a tomar una tierra desolada, donde no había vida.

Argenis permanece en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

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Decirles a los presos que pueden salir a través de la presencia de Dios.

- ¿Qué ha sido lo más duro de estar en prisión?

Ver a personas que tienen tantos años de sentencia. Hace poco se llevaron a un amigo y digo amigo porque lo conocí y sé la gran persona que es. Y Dios lo ha transformado, pero lo más difícil es ponerme a pensar lo que pueden vivir.

- ¿Cómo está su familia?

Mi familia está viviendo un proceso también de transformación. Mi señora es una sierva de Dios, es una mujer que dobla rodillas, que se crio en el Evangelio.

El proceso no ha sido fácil porque todos queremos estar en casa y estar bien. Pero ella entiende y hemos hecho un pacto de fidelidad y respeto. Ni siquiera pedí visita conyugal, porque no es un tema del cual tenga necesidad ahorita como ser humano.

- ¿Lo han visitado?

Mi señora sí, y ayer (martes 10 de noviembre) se hizo la solicitud para ver a mis hijos. Estoy a la espera de la luz verde del centro penal.

- ¿Tiene un espacio para el arrepentimiento?

Sí, por supuesto. Estoy sumamente arrepentido, han sido muchos años de trabajo espiritual con Dios para perdonarme, para transformarme como persona y, principalmente, para ponerme en el dolor o en la situación de la parte ofendida.

Sé que recibí el perdón de Dios y espero también recibir el perdón de algunas otras personas a las que les falté. Entiendo perfectamente mi situación y lo que sucedió.

Y han pasado muchos años en los que he podido cambiar, revertir muchas situaciones de mi vida y madurar en muchas áreas para no volver a caer en una situación igual. Quiero revertir mi situación y seguir siendo una buena persona, porque el lugar en el que estoy no define lo que soy.

El exfutbolista está arrepentido de lo que hizo. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

Soy una buena persona, soy un buen ser humano, con amor hacia los demás, con amor propio y con deseos de transmitirles a los demás dentro de ese pabellón que podemos ser buenas personas, independientemente del lugar donde estemos.

- ¿En qué fase de su proceso se encuentra?

Estoy descontando una sentencia por cuatro años y tengo tres meses de estar acá.

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- ¿Qué es lo que más extraña del mundo y de esa libertad que ahorita no tiene?

Hace unos años cambié mi vida, pasé de ser una persona fiestera a ser alguien que prefiere estar con la familia.

Me considero una persona ordenada, organizada y lo que más extraño es estar con mis hijos. Me hace falta ir a la iglesia, salir a comer con mis hijos, eso es lo que más se extraña. No siento que me hagan falta otras cosas que antes solía disfrutar.

- ¿Ponerse a las órdenes de las autoridades le está dando un beneficio en cuanto a su condena?

En realidad conozco poco el sistema. Trato de enfocarme en lo mío. Intento fortalecerme día con día en Dios. Y en no pensar en lo mío, ni en el tiempo.

Tengo que cumplir con un propósito, con lo que Dios me está mandando a hacer, pero soy humano. Yo quisiera irme hoy o mañana y estar con mis hijos, con mi familia. Tengo un hijo de dos años y 6 meses, al cual extraño mucho.

Y esas han sido de las preguntas que le he hecho a Dios, porque tengo la bendición de tener tres hijos, pero a los dos primeros no los pude tener cerca por mi profesión. Pasé muchos años fuera del país, jugando en diferentes equipos del mundo y no pude disfrutar a mis hijos en su totalidad, en su niñez.

Y ahora que nace mi hijo menor, yo le hago la pregunta a Dios: “¿Por qué no antes y por qué ahora que mi hijo está pequeño?”.

El exfutbolista asegura que dentro de la prisión buscará cumplir un objetivo que le fue encomendado por Dios. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

Y Él me responde: “Argenis, ¿cuál es el primer mandamiento?”. Y obviamente, me tengo que quedar sin palabras. ¿Qué le puedo decir? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y es que amar a Dios no es fácil porque tenés que desprenderte de tu familia, de tus papás, de tus hermanos, de tus hijos, de todo lo que naturalmente amamos.