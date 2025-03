Ariel Rodríguez dejó atrás su sequía goleadora y le devolvió la sonrisa al saprissismo

30/03/2024 Estadio Saprissa, partido de primera división clausura entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano, jornada 15 de 22, fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Ariel Rodríguez le devolvió la sonrisa al saprissismo, al anotar el gol que le dio la victoria a Saprissa ante el Herediano.

El Samurái está dejando atrás su sequía goleadora y este domingo estuvo a punto de lucirse con doblete, pero su segunda anotación fue anulada, por estar fuera de juego.

Ariel llegó a los 123 goles en la primera división y se sigue consolidando como uno de los atacantes más explosivos del cuadro morado.

Las palabras que dio el delantero el jueves, luego de caer ante Santos parece que hicieron efecto entre sus compañeros y esto dijo después del clásico del buen fútbol.

“Esto es lo menos que tenemos que demostrar en la cancha, lo que se vienen son finales. Saprissa tiene con qué pelear y no debería pasar por esto que estamos pasando, sinceramente.

“Entre nosotros hablamos y debíamos ser claros en lo que queremos, no hay más allá, no hay margen de error; así es Saprissa y tenemos que cambiar la mentalidad, de lo contrario no nos va a alcanzar”, afirmó.

Ariel recalcó que sus compañeros han trabajado muchísimo, aunque algunos no lo crean y destacó cómo les ayudará esta victoria para lo que se viene.

“A veces las cosas no salen en la cancha, pero sabemos que el trabajo tendrá su recompensa, hoy (domingo) fue un día de esos, gracias a Dios y no podemos dar menos de eso, queremos clasificar, entrar a la fiesta grande”, agregó.

Los morados no supieron reaccionar para cambiar el resultado del partido. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Relajados

El volante del Herediano Allan Cruz no puso peros y reconoció que en el primer tiempo se relajaron y luego ya les costó encontrar la forma de revertir el resultado.

“Saprissa es un equipo grande y no hay que darle chance porque aprovechan, en el segundo tiempo tuvimos más la pelota y el grupo se vio bien.

“Tenemos que mejorar más, todavía nos falta mucho y tenemos que dar todo, no relajarnos, ahora nos toca contra Cartago y no podemos perder puntos”, destacó.