Ariel Rodríguez detalla cómo está su futuro en el Saprissa

Ariel Rodríguez se mantiene concentrado en lo que haga en lo deportivo con Saprissa. (Alonso_Tenorio)

Ariel Rodríguez empezó una cuenta regresiva sobre su futuro con el Deportivo Saprissa desde el pasado primero de enero del 2024 y luego del juego ante Puntarenas FC, este sábado en el estadio Nacional, detalló cómo va el asunto.

Esto porque al Samurái le quedan seis meses de contrato con los morados y tiene chance de negociar con cualquier equipo para seguir su carrera profesional, pero hasta el momento no se plantea eso y comentó cómo está el asunto sobre una posible renovación con los tibaseños.

“Hasta el momento no he tenido ningún acercamiento, pero eso quedará en manos de Sergio Gila y la junta directiva, de mi parte seguiré trabajando, sé que he dado todo por estar aquí y si me toca renovar estaré muy feliz de representar esta institución como hasta el día de hoy lo he hecho”, respondió el atacante.

Rodríguez regresó al Saprissa en el 2020, tras su último paso en el exterior con el Ho Chi Minh City FC de Vietnam, desde ese entonces ha contribuido con goles y su experiencia con los más jóvenes.

Por el momento, el Samurái se encuentra tranquilo y enfocado en la actual temporada con los morados, pero anuente a escuchar una oferta de la gerencia deportiva morada.