Ariel Rodríguez explotó contra periodista: “Nosotros no salimos a hacer el ridículo”

Ariel Rodríguez también le pidió disculpas a la afición del Saprissa por la descalificación en la Copa Centroamericana. (Mayela López)

Ariel Rodríguez, jugador del Deportivo Saprissa, fue uno de los que habló con los medios de comunicación tras la dolorosa eliminación de la Copa Centroamericana a manos de Antigua de Guatemala.

Durante la conferencia, Rodríguez vivió un incómodo momento cuando un periodista le cuestionó sobre la magnitud del “ridículo” que, según el reportero, había hecho el equipo en el torneo.

Al Samurái le preguntaron cuánto influyeron los dos penales fallados en el partido de ida en Guatemala, uno de ellos ejecutado por él, para que la serie fuera considerada un “papelón”. A continuación, el diálogo completo del tenso momento.

LEA MÁS: Mariano Torres tuvo una fuerte discusión con periodista que le cuestionó tras eliminación del Saprissa

— Periodista: ¿Qué tanto pesan ahora los penales que fallaron en Guatemala? Allá fue un ridículo, y ahora en Tibás también, por el marcador y porque no trajeron nada de allá después de errar esos penales.

— Ariel: Yo creo que nosotros no salimos a hacer el ridículo, eso es una falta de respeto, siento yo, la verdad.

— Periodista: No, no, esto es un ridículo internacional, no es que ustedes lo hicieron a propósito.

— Ariel: Ok, yo no lo veo de esa manera, porque nosotros somos profesionales, intentamos hacer las cosas bien, queremos ganar, somos humanos y fallamos. A mí me tocó fallar un penal, y el otro a Óscar Duarte, pero no se nos dio. Créame, nosotros intentamos hacer todo lo posible. Allá (en Guatemala) se nos complicó muchísimo, ellos tenían un hombre menos y no pudimos marcar un gol. Al final, lo que queda claro es que ellos fueron mejores que nosotros y hay que aceptarlo.

LEA MÁS: Alexander Robinson reveló lo que significa para un morado de corazón hacerle semejante papelón al Saprissa