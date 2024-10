Mariano Torres tuvo una fuerte discusión con periodista que le cuestionó tras eliminación del Saprissa

Mariano Torres se molestó con un periodista que lo cuestionó tras la eliminación del Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

Mariano Torres, capitán del Saprissa, encaró de manera bastante dura a un periodista que le cuestionó por sus palabras luego de la eliminación del Monstruo ante el Antigua por la Copa Centroamericana.

En la zona mixta tras la mejenga, el argentino se picó cuando le cuestionaron si iba a decir que la Copa Centroamericana “no es un torneo importante”, versión que el comunicador le sacó en cara.

El che fue superenfático al afirmar que él nunca dijo que este torneo no fuera importante, ni que le hubiera bajado el piso y que solo dijo que “hay otro más importante”.

“¿Para usted este sigue siendo un torneo que no es importante?” le consultaron, “¿Quién dijo que no es un torneo importante?” “Usted lo dijo el campeonato pasado”, “No, no, eso no fue así”, “Sí, usted lo dijo el campeonato”, le insistía el periodista.

Al escuchar al comunicador mantenerse firme en su posición es cuando Mariano se enchaquetó y la cosa se calentó aún más.

-Mariano: “No mienta, eso no es cierto, ¿por qué mentís?”.

-Periodista: “Es que usted lo dijo”.

-Mariano: “No, no, vos estás equivocado, yo nunca dije que no sea un torneo importante, dije que era un torneo importante, pero no el más importante. ¿Entendés que quiere decir eso o no”.

-Periodista: “¿Entonces para usted es más importante clasificar al otro torneo (Copa de Campeones de Concacaf) que ser campeón de este?”.

-Mariano: “¿Qué quiere decir eso? ¿Le estoy dando o no importancia? Escuchame vos estás equivocado, vos decís cualquier cosa, decí lo que te da la gana, no digás lo que estoy diciendo yo. Este es un torneo importante, pero no es más importante que el que viene. ¿El torneo que viene te dar ir al mundial de clubes? Pero eso no quiere decir que este no sea importante, lo que pasa es que vos llevás la discusión adonde a vos te da la gana”, remató para irse.

''Este es un torneo importante, no el más importante'', la discusión de Mariano Torres con un periodista pic.twitter.com/peBkf08gRT — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 2, 2024

¿Qué dijo Mariano Torres?

El 18 de diciembre del 2023 cuando Saprissa alcanzó el tricampeonato, Torres dijo que si bien la Copa Centroamericana es importante, no estaba al nivel de otros títulos, lo que muchos interpretaron que le estaba bajando el piso a la competencia porque la ganó Alajuelense.

“No es solo sumar los títulos nacionales, todos los títulos hay que valorarlos, yo tengo 11, no cuento siete, porque la Supercopa es un título, la Recopa es otro título, son títulos, el que ganó Liga Deportiva Alajuelense es un título y hay que valorarlo, pero el más importante de Centroamérica es el que vamos a competir el año que viene y es el que te da el Mundial de Clubes.

“La Champions de Centroamérica es la que jugaremos el próximo año, aunque es un título importante y hay que valorarlo, pero no hay que confundir a la gente”, comentó.

En febrero, cuando a Saprissa lo eliminaron del torneo que para él era el más importante, tiró de nuevo.

“Yo solo dije una realidad que creo que para ustedes lo es también, lo vuelvo a repetir, en Sudamérica la copa que cuenta es la Libertadores y en Europa es la Champions, y la realidad es que Concacaf esta es la más importante”.

Que cada uno saque sus conclusiones.