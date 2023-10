Ariel Rodríguez reveló la razón por la cual pensó en retirarse del fútbol

Ariel Rodríguez viene en una gran racha goleadora este semestre. (MAYELA LOPEZ)

Ariel Rodríguez está atravesando un gran momento con el Saprissa, goleador morado en el actual semestre, titular en el once de Vladimir Quesada y se le ve en una gran forma futbolística. Sin duda que es uno de los ídolos de la afición morada.

El delantero está aprovechando cada minuto que le dan, pues hace no mucho tiempo una pubalgia y otras lesiones musculares lo tenían fregado, podía jugar muy poco y su nivel no era el mejor, cosa que lo tenía muy frustrado y hasta lo hizo considerar dejar el fútbol, hace menos de dos años.

En la conferencia de prensa previo al partido ante el Real Estelí de Nicaragua por la Copa Centroamericana, el atacante confesó un detalle que muy pocos aficionados y periodistas conocían.

“Con respecto a lo de la pubalgia, pensé y lo hablé con mi esposa, de retirarme, porque sinceramente fue muy difícil para mí, pero más que todo por un tema de una lesión tendinosa muscular (el pensamiento de retirarse), nunca me pasó por la cabeza tomar la decisión por la edad, tengo 34 años en este momento y me siento muy bien”

“Con ese tema de la edad siempre se dicen cosas que no van al respecto. Hemos visto a jugadores de mayor edad, haciendo partidos, campeonatos, mundiales, jugando Champions de manera muy buena, eso va con el cuido de cada jugador, pero ya cuando hay una lesión que si lo limita a usted bastante, pues ya viene otra mentalidad, por eso sí lo pensé el retirarme porque ya no podía competir con mis compañeros al 100% y eso a veces me hacía sentir mal”, comentó.

Rodríguez volverá a enfrentar a un Estelí al que le anotó un triplete en la última ocasión que se midieron en Costa Rica, duelo disputado en el 2014 en el Estadio Nacional.

Ahora, el Samurái buscará al menos anotar uno o dos para dar la vuelta a la serie que Saprissa pierde 1-0 tras el juego de ida en Nicaragua.