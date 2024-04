Joven que quedó en coma debido a un accidente despertó para despedirse de su mamá

Dominik junto a su mamá, doña Edith. Foto autorizada por Edith Reyes.

Una historia realmente conmovedora, así se puede describir el testimonio de doña Edith Reyes y su hijo Dominik Biga Reyes, un jovencito, de 16 años, que pasó más de 20 días en coma a raíz de un accidente de tránsito y del cual despertó para despedirse de su mamá antes de morir.

“Yo me quedé con él hasta el final, lo vi partir tranquilo, relajado y creo que fue una muerte llena de paz”, contó Reyes a La Teja.

Doña Edith es una mujer muy creyente y asegura que el hecho de que su hijo pudiera despertar para compartir sus últimos momentos a su lado, le demuestra que Dios respondió a sus oraciones, desde que ocurrió el accidente.

Dominik falleció el pasado lunes 22 de abril en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas y el incidente que le arrancó la vida ocurrió no muy lejos de ese centro médico, en Semana Santa, el miércoles 27 de marzo.

“Dominik tuvo un accidente en moto, andaba con una joven. Cuando eso pasó, mi hijo andaba sin documentos entonces no sabíamos si era él, pero cuando salió de la sala de operaciones lo confirmé, fue impactante verlo lleno de mangueras por todo lado y los médicos haciendo su mejor esfuerzo para salvarle la vida, pues no tenía muchas probabilidades”, contó doña Edith.

Juntos hasta el final

Reyes, quien es pastora en una iglesia, dijo que desde que ocurrió el accidente oró a diario por Dominik, pidiéndole a Dios que le diera una segunda oportunidad, pues ella deseaba que su “Capullito”, como le decía de cariño, tuviera un nuevo aliento de vida para aceptar a Cristo en su corazón.

“En tres ocasiones nos llamaron para decirnos que no había nada que hacer por Dominik, pero Dios les llevó la contraria a los médicos y le dio una nueva oportunidad.

“Estuve orando y clamando a Dios por una oportunidad de vida para mi hijo, porque Dominik estaba apartado de Cristo y para nosotras las mamás lo más importante es que nuestros hijos estén inscritos en el libro de la vida”, dijo la señora.

Dominik es recordado como un joven de gran corazón. Foto autorizada por Edith Reyes.

“Le hice muchas peticiones al Señor y Él me las respondió, la última fue que le dije: ‘Señor, si tu te lo vas a llevar, permíteme que yo este ahí para despedirme’ y así fue”. — Edith Reyes, mamá de Domink.

Las oraciones de Reyes recibieron respuesta el pasado jueves 18 de abril, día en el que recibió una impactante llamada del hospital.

“El jueves pasado Dominik despertó llamando a mamá, fue un tiempo muy hermoso. Cuando entré él estaba despierto y en sus cinco sentidos, empezamos a conversar, porque aún estaba delicado. Le dije si quería hacer la oración de fe y me respondió que sí, oramos para que su nombre estuviera inscrito en el libro de la vida, oré por él y le canté unas canciones de parte del señor”.

Esos últimos momentos que tuvo con su hijo son un tesoro que doña Edith conservará por el resto de su vida. Además, dijo estar tranquila, pues sabe que Dominik ahora está en un lugar mejor.

“El me decía: ‘Mamá, perdóname’, fue muy hermoso, él estiraba el piquito para darme besitos, fueron los momentos más hermosos que puede haber recibido. Al final de la visita me dijo: ‘Mamá, todo está bien’ y esas fueron sus últimas palabras, porque en la madrugada volvió caer”.

Después de eso, Dominik volvió a caer en coma y finalmente falleció el pasado lunes.

Ángel lo encontró

Doña Edith dijo que Dios siempre estuvo acompañando a su hijo, incluso el día del accidente, pues ella aseguró que un ángel fue quien lo encontró y pidió ayuda para él y la joven que resultó herida.

“Se trata de una mujer del Cocal que, al parecer, tuvo una emergencia y como era Miércoles Santo no pasaban los buses, entonces ella se fue caminando y los encontró tras el accidente, fue ella quien paró a una ambulancia”.

Esa situación resulta aún más sorprendente al saber cuál fue el último mensaje que Reyes le envió a su amado hijo por WhatsApp.

“Es increíble, porque yo horas antes le puse un mensaje: ‘Mi amor, dónde quiera que estés, dónde quiera que vayas, el ángel de Jehová te acompañe y te guarde’ y el ángel acampó alrededor de él mandando a esa mujer que los encontró”.

De pequeño Dominik estaba en el grupo de danza de la iglesia. Foto autorizada por Edith Reyes.

En cuanto a cómo ocurrió el accidente, doña Edith dijo que aún no lo tiene claro, pues ese día solo encontraron a Dominik y a la joven sobre la carretera. Sobre la muchacha, Reyes dijo que lo último que supo es que sobrevivió.

“Estoy tranquila y feliz por ese lado, porque sé que el nombre de mi hijo esta en el libro de la vida”. — Edith Reyes, mamá de Dominik.

Muchas metas

Reyes describió a su hijo como un muchacho de buen corazón y estudioso, quien iba para quinto año de colegio. También lo recordó como un joven muy soñador, que deseaba darle lo mejor y cuidarla.

“Él soñaba con tener su carrera para decirme que ya no hiciera nada, que estuviera tranquila y sin preocupaciones, siempre me decía que nunca me iba a dejar sola. Me decía que se iba a ir a Estados Unidos y después nos íbamos todos juntos. En sus adentros deseaba ser médico, pero también quería ser futbolista”.

Doña Edith dijo que desde que ocurrió el accidente, ella ha recibido mucho apoyo, incluso de personas que no conocía, por lo que esas muestras de cariño y apoyo las guardará para siempre en su corazón.

“Cuando los médicos dijeron que necesitaban sangre vimos la gracia y el favor de Dios, la gente salía, no sé ni de dónde. Estoy tan agradecida con ese montón de personas, fue impresionante”.