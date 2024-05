Locutor de La Caliente será internado este viernes para ser operado del corazón

Bryan Chacón, "El Guapileño", es locutor de La Caliente, pero está fuera de las canchas desde febrero pasado.

El locutor Bryan Chacón, mejor conocido como “el Guapileño”, será internado este viernes 17 de mayo para ser operado por segunda ocasión de su corazón.

El animador de la emisora La Caliente se llevó la sorpresa que le adelantaron la fecha de internamiento, pues la cirugía está programada para el 22 de mayo y le habían dicho que se tenía que presentar en el hospital San Juan de Dios el lunes 20 de mayo.

El también Dj confesó que ha estado un poco ansioso porque ya sea el procedimiento, aunque no deja de sentir miedo, ya que son mínimo ocho horas de operación.

“He estado muy ansioso y esperando por esta cirugía, porque ya es algo que uno sabe desde el primer momento que fui intervenido (la primera vez) que tengo que someterme a esta otra operación, entonces las ansias porque llegue el día han crecido bastante. Sin embargo, esta última semana he estado con mucha paz, con mucha tranquilidad y eso me ha hecho sentirme mejor, gracias a Dios no me han dado cuadros de ansiedad, lo he sabido aceptar.

“En la última cita con el doctor fue muy claro conmigo que era muy necesario esta operación, porque no podemos jugarnos el chance de que el corazón no reciba la sangre que necesita para que bombé bien”, señaló.

El locutor dice estar muy tranquilo y confiado en Dios que todo saldrá bien con la operación.

Bryan explicó que esta nueva operación será muy distinta a la que le hicieron en febrero cuando le dieron los dos infartos.

En esa ocasión le hicieron un cateterismo al lado derecho del corazón y le colocaron dos stent en las arterias, pero esta vez será un baipás coronario lo que le harán, por eso durará tantas horas anestesiado en el quirófano.

“Sí me tienen que dormir totalmente, por eso es que estamos pidiendo sangre, porque la operación dura ocho horas y se va a perder mucha sangre”, señaló.

Almuerzo motivacional

El locutor de la 90.7 F.M. comentó que el internamiento se lo adelantaron porque quedó una cama libre y deben prepararlo bien para la cirugía.

En estos días previos le harán exámenes de sangre, revisión dental, una gastroscopía y otros procedimientos más para determinar si está en todas para la operación.

“Ya estoy como aterrizado de que la operación tiene que hacerse sí o sí y lo único que queda es pedirle a Dios que todo salga bien, que los doctores que son personas muy capacitadas logren con éxito la operación porque del lado izquierdo del corazón hay unas arterias que necesitan unos puentes, entonces esos puentes tienen que agarrar una arteria de cualquier parte del cuerpo y hacer esos puentes con esa nueva arteria, como que me van a hacer un caminito nuevo para el corazón trabaje como tiene que trabajar”, explicó.

Este jueves se reunió con sus compañeros de La Caliente, con los que tuvo un almuerzo, pues según confesó, le hacía mucha falta verlos e ir a la cabina y esto le sirvió de motivación para este viernes internarse con toda la mejor actitud.

Bryan Chacón contó que esta vez deberá quedarse varios días internado en el hospital después de la cirugía.

El “Guapi” además recordó que está pidiendo donadores de sangre a su nombre, pues es parte de los requisitos para ser operado la otra semana.

Para poder ayudarlo debe sacar una cita a los números 2547-8430 o 8803-4245 y presentarse en la entrada sur del hospital, por donde está el área de la morgue.

El horario de atención es de lunes a viernes de 6 a. m. a 6 p. m. y los sábados de 6 a. m. a 5 p. m.