Locutor de La Caliente sufrió dos infartos y quedó con la mitad del corazón dañado

Bryan Chacón, locutor de La Caliente.

Este 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio y al locutor Bryan Chacón, mejor conocido como el Guapileño, le tocó celebrarlo internado en el hospital, debido a que el lunes anterior sufrió dos infartos.

El locutor de la emisora La Caliente (90.7 F.M.) dice estar vivo de milagro, luego de que lo operaran la misma noche del 12 de febrero y le hicieran un cataterismo en el lado izquierdo de su corazón.

Justamente la tarde de este miércoles los doctores del hospital San Juan de Dios le dieron la salida y le recomendaron guardar todo el reposo posible para que su corazón se recomponga.

Bryan Chacón, "El Guapileño", dice estar feliz de estar con vida.

Según le dijeron, podría tardarse unos dos meses en regresar a hacer lo que tanto ama, que es estar en la cabina de radio animando a sus oyentes.

“Ya resolvieron varios problemas, pero aún faltan otros problemitas ahí por arreglar al lado derecho del corazón, ya solucionaron el del izquierdo, pero aquí vamos hacia adelante, positivos y con mucha fe de que todo va a salir bien”, mencionó.

El Guapileño comentó que su enfermedad es genética, pues su padre también sufrió infartos en su época de juventud y en julio de 2022 su hermano mayor, Rodrigo, falleció de un infarto.

“Son cosas genéticas, cosas que ya vienen de mi papá y que se han ido arrastrando sin conocimiento alguno, uno no se chequea o dice: ‘yo me siento bien’, porque los electrocardiogramas salían superbién. Antes tenía una vida saludable, la dejé hace unos meses para acá por el corre, corre, por presión, por ansiedad y eso también puede desencadenar en algo así, entonces ahora solo toca hacer caso a todo lo que me digan y envíen para seguir la rehabilitación que viene”, mencionó.

Un sustote

El animador contó que desde la semana pasada empezó a sentirse mal, con algunos apretonazos en el pecho y que al día siguiente se le fue durmiendo el brazo, pero pensó que todo era producto del cansancio o el estrés.

Sin embargo, la situación empeoró el jueves anterior cuando fue a dejar, caminando, a su hija a su primer día de escuela.

“Hice un esfuerzo muy pequeño, pero que para mi corazón fue muy grande, porque ya estaba teniendo problemas. Fui a dejarla a pie, caminé como un kilómetro y medio más o menos, ida y vuelta, y se me fue yendo el aire, tenía apretonazo de pecho y fui a la clínica de Alajuelita donde un par de ángeles hicieron algo grande por mí, que fue la atención y el debido proceso, ellos me orientaron con lo que me estaba pasando y me refirieron al San Juan de Dios, pero ese día me devolvieron porque los médicos dijeron que era algo renal.

“Llegué a la casa y el viernes volví a sentirme mal y el doctor de Alajuelita que me había visto me mandó otra vez al hospital y quedé internado. Anoche (lunes) me dio un infarto, ya era el segundo, yo desconocía que ya me había dado el primero, los electrogramas lanzaban que todo estaba bien, pero las muestras de sangre no, entonces los cardiólogos abordaron la situación y anoche me intervinieron quirúrgicamente para hacerme un cateterismo, el cual reparó la mitad de mi corazón, pero la otra mitad hay que repararla pronto”, explicó.

Su esposa llegó a visitarlo este 14 de febrero al hospital y horas más tarde le dieron la salida.

Chacón agregó que la próxima semana deberá asistir a unas terapias mientras le hacen otros chequeos médicos y se define cuándo será la próxima cirugía para colocarle un catéter en el lado derecho del corazón.

Además, agradeció a todos sus oyentes así como a sus compañeros de la radio que han estado pendientes de su situación de salud.