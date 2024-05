Trabajo: ¡Ojo! Estos son los 5 errores más comunes a la hora de redactar un currículum

Estos son los 5 errores más frecuentes a la hora de redactar un currículum.

¿Se ha preguntado cuál es la primera impresión que tienen los reclutadores de los candidatos a la hora de conseguir trabajo? No hace falta darle tanta vuelta, porque es el currículum.

Este es el documento que resume la vida de cada uno de nosotros y es la primera barrera para conseguir trabajito, pero puede ser la última, si no ponemos cuidado en esta carta de presentación.

Según la revista Business Insider, una de las cosas que hay que destacar son los logros y resultados, enfatizando habilidades relacionadas con el liderazgo e inspiración a otras personas y dedicando tiempo a analizar la descripción de la vacante a la que se va a postular.

A la hora de hacer un currículum se suelen caer varios vicios que los reclutadores tienen en rojo, acá le contamos cuáles son:

Un resumen personal excesivo

Cuando escribimos “sobre mí”, junto a datos de contacto básicos, son una buena forma de introducción. Una de las cosas que uno suele hacer es agregar hobbies y pasiones, pero debemos relacionarlas al área profesional. Evite los tópicos de fútbol, cine, viajar y estar con los amigos.

En este punto es importante que usted aproveche el espacio del CV, para hablar de cosas que le interesan a los reclutadores.

Rellenar el currículum de falsas palabras claves

Muchas empresas utilizan inteligencia artificial para clasificar las hojas de vida, entre buenas y malas, sin embargo; es importante tomar en cuenta que siempre hay una persona detrás de todo el proceso.

Por eso, no es buena idea llenar el currículum con palabras clave sin sentido, para que pase el filtro de Inteligencia Artificial. Si usted tiene las cualidades y el conocimiento para el puesto, las palabras saldrán sin esfuerzo y la carta de presentación será más atractiva.

Añadir experiencia obsoleta o de relleno

En este punto debemos puntualizar que no solo la tecnología cambia de forma veloz, por lo que es fundamental no mencionar procesos o herramientas que no se usan.

Es decir, evite explicar responsabilidades o tareas que hacía en su trabajo anterior, ya que eso solo hará que el CV sea más largo y no tendrá información valiosa, acá lo mejor es centrarse en los últimos dos puestos y las habilidades con las que puede encajar en el nuevo puesto.

Una foto puede hacer la diferencia

No solo lo que dice el currículum es la primera impresión, también lo es la foto, la cual debe mostrar que es usted es una persona seria y responsable. Y para esto, es importante que no se centre en el aspecto o estilo personal, la fotito que vamos a poner debe ser un primer plano (es decir, la carita) y tener un fondo blanco, en la que los rasgos faciales transmitan seguridad y cercanía.

Redes sociales

Este último punto es importante porque las personas ponen sus redes sociales y para los reclutadores esto no es necesario porque no quieren descubrir cómo eras antes incluso de conocerte.