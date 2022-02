Ariel Rodríguez: “Soy fuerte mentalmente, nada me va a apagar”

El delantero Ariel Rodríguez volvió a anotar para el Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero)

El delantero Ariel Rodríguez se reencontró con el gol y le devolvió la vida al Saprissa, que estaba más que urgido de volver a la victoria.

Este domingo, el Samurái entró de cambio al 62′ en el juego contra Guadalupe y dos minutos después marcó el segundo gol para los morados y el primero en su cuenta personal.

Con este pepino, Rodríguez llegó a los 86 goles en primera división y de esos, 73 los hizo vestido de morado y blanco.

Agradecido

Luego del encuentro, Ariel reconoció que las lesiones no podrán apagar su instinto goleador.

“Estoy agradecido con Dios, muchas lesiones han pasado, pero eso quedó atrás, me siento como el Ariel de antes, trabajando fuerte y agradecido con mis compañeros por el apoyo.

“Para nadie es un secreto que los goles dan confianza, me mantengo igual cuando he hecho goles y cuando no, soy muy fuerte mentalmente, nada me va a apagar, voy para adelante”, expresó.

El Samurái reconoció que la afición saprissista es exigente y que pese a eso y a que los resultados no los han acompañado, los fiebres los siguen apoyando.

“Nosotros tenemos la afición más grande de Costa Rica, siempre le agradecemos y le pedimos paciencia, porque no queremos perder”.

El atacante también aprovechó los micrófonos para defender el brete de su jefe, el español Iñaki Alonso.

[ Aficionado de Saprissa manejó ocho horas y cientos de kilómetros, ¡pero logró lo que quería! ]

“Iñaki está haciendo un gran trabajo, es un técnico del que podemos aprender mucho, a veces es difícil hacer todo lo que el profe quiere, hay que ir adaptándose a él, ha venido a trabajar con mucha humildad”.

Sobre el rendimiento del cuadro morado, Ariel fue claro en que tiene que mejorar muchísimo si quieren ser campeones.

Otro jugador que volvió al gol fue el volante Jimmy Marín, quien abrió la cuenta para el Monstruo al minuto 42 y dejó el encuentro media hora después.