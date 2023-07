Arsenal le da una gran noticia al tico Elian Quesada

Elian (der.) firmó su contrato al lado de Per Mertesacker, director de divisiones menores del club. Foto: Arsenal.

El tico Elian Quesada nunca olvidará este 6 de julio del 2023, porque su club inglés Arsenal le dio la noticia que tanto esperaba.

El defensor firmó su primer contrato profesional con los Gunners, o sea, él estará a las ordenes del primer club a cargo del técnico Mikel Arteta.

“He estado soñando con esto desde que era un niño en Hale End, así que es un gran momento para mí. Me encanta este club, soy un fanático de la infancia, tan pronto como me lo ofrecieron, sentí que no había dudas”, dijo al sitio web del club.

La noticia fue conformada por el club a través de su sitio web desde horas tempranas de este jueves y con esto se ratifica su buen momento en el club desde que estuvo en la categoría sub-18.