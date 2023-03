Artista que hizo tifos de la Liga da su posición ante la molestia de los propios manudos

Este fue uno de los tifos que se usaron en la previa del partido Alajuelense vs Los Ángeles FC. (JOHN DURAN)

Los tifos que se usaron en el estadio Alejandro Morera Soto para el recibimiento del equipo rojinegro en su enfrentamiento contra Los Ángeles F.C. siguen dando de qué hablar.

Jason Rowe, encargado de hacer los tifos, también se quiso referir a este tema para limpiarse las manos de toda responsabilidad ante la molestia de los propios manudos, pues a la mayoría no les gustó su diseño.

“Con todo esto de los tifos de ayer (jueves) sólo les quiero decir que yo hice exactamente lo que me pidieron, me enviaron las ideas ya hechas y yo solo las ilustré. No tuve ninguna participación en la idea, en el diseño o estilo de los tifos. Literalmente sólo ilustré lo que me pidieron”, publicó en su cuenta de Twitter.

Rowe no se refirió exactamente quién le hizo llegar los diseños ni quién fue el que lo contrató para dicho trabajo.

El grupo de aficionados alajuelense “Soy Manudo” también se quitó el tiro a través de la misma red social donde publicó que su organización no fue parte de la actividad que se hizo previo al partido, en el que los manudos cayeron 3 a 0 contra los estadounidenses.

Aunque la iniciativa de hacer un recibimiento así al equipo de su gente estuvo buena, a muchos aficionados alajuelenses no les gustó el diseño de dichas mantas y ahora nadie quiere echarse ese churuco.

Pero según una nota que hicimos en La Teja antes del partido sobre el recibimiento que estaban organizando los manudos, Sebastián Trigueros, de la agrupación Somos La Liga y exdirectivo erizo, confirmó ser uno de los organizadores del evento, junto con grupos como 1919, Soy Manudo, La Doce y la Comisión de la Mujer y la Niñez Liguista son parte de este esfuerzo.