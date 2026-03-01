Así es la fase de grupos de la Selección de Irán si decide participar en la Copa del Mundo del 2026

La Selección de Irán clasificó a la Copa del Mundo del 2026 y su presencia en la máxima fiesta del fútbol mundial genera mucha preocupación, a raíz de los ataques que este sábado Estados Unidos e Israel realizaron en suelo iraní.

Los iraníes clasificaron al Mundial en marzo del año pasado. En esa oportunidad, Irán empató a Uzbekistán 2-2, un resultado que fue suficiente para avanzar y participar en su sétimo mundial en la historia, pero, seguramente, el de mayor incertidumbre por ser en territorio estadounidense.

Esta será la sétima participación de Irán en este torneo y el cuarto consecutivo (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026).

La Selección de Irán clasificó a la Copa del Mundo del 2026, en marzo del año pasado. Foto: AFP. (-/AFP)

Al momento de la clasificación de ese equipo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había establecido una serie de medidas en las que señaló que ciudadanos de Irán no pueden ingresar a suelo gringo, uniéndose a otros países con restricciones de ingreso como Afganistán, Bután, Cuba, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

El calendario de Irán en la Copa del Mundo

Los partidos de la primera fase del Mundial para la Selección de Irán se disputarán en Estados Unidos. Así es el calendario de este equipo:

- Lunes 15 de junio: Irán vs Nueva Zelanda, 7 p.m., en el SoFi Stadium, Los Ángeles.

- Domingo 21 de junio: Bélgica vs Irán, 1 p.m., en el SoFi Stadium, Los Ángeles.

- Viernes 26 de junio: Egipto vs Irán, 9 p.m., en el Lumen Field, Seattle.

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, habló posterior a los bombardeos y afirmó que la situación para ir a Norteamérica en estas condiciones es muy complicada.

Este sábado, Estados Unidos e Israel realizaron ataques a varias localidades de Irán. Foto: AFP. (ALI NAJAFI/AFP)

“Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, aseguró.