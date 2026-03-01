Deportes

Así es la fase de grupos de la Selección de Irán si decide participar en la Copa del Mundo del 2026

La Selección de Irán clasificó al Mundial 2026, pero tras los ataques de este sábado hay mucha incertidumbre

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La Selección de Irán clasificó a la Copa del Mundo del 2026 y su presencia en la máxima fiesta del fútbol mundial genera mucha preocupación, a raíz de los ataques que este sábado Estados Unidos e Israel realizaron en suelo iraní.

Los iraníes clasificaron al Mundial en marzo del año pasado. En esa oportunidad, Irán empató a Uzbekistán 2-2, un resultado que fue suficiente para avanzar y participar en su sétimo mundial en la historia, pero, seguramente, el de mayor incertidumbre por ser en territorio estadounidense.

Esta será la sétima participación de Irán en este torneo y el cuarto consecutivo (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Esta es la Selección de Irán antes de un partido contra Uzbekistán en marzo del año pasado. Los persas tienen un partido contra Costa Rica en marzo próximo.
La Selección de Irán clasificó a la Copa del Mundo del 2026, en marzo del año pasado. Foto: AFP. (-/AFP)

LEA MÁS: Rival de Costa Rica entró en una fuerte encrucijada sobre si jugar o no mundial en Estados Unidos

Al momento de la clasificación de ese equipo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había establecido una serie de medidas en las que señaló que ciudadanos de Irán no pueden ingresar a suelo gringo, uniéndose a otros países con restricciones de ingreso como Afganistán, Bután, Cuba, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

El calendario de Irán en la Copa del Mundo

Los partidos de la primera fase del Mundial para la Selección de Irán se disputarán en Estados Unidos. Así es el calendario de este equipo:

- Lunes 15 de junio: Irán vs Nueva Zelanda, 7 p.m., en el SoFi Stadium, Los Ángeles.

- Domingo 21 de junio: Bélgica vs Irán, 1 p.m., en el SoFi Stadium, Los Ángeles.

LEA MÁS: Selección de Irán clasificó a un Mundial al que no podría entrar, ¿irán o no irán?

- Viernes 26 de junio: Egipto vs Irán, 9 p.m., en el Lumen Field, Seattle.

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, habló posterior a los bombardeos y afirmó que la situación para ir a Norteamérica en estas condiciones es muy complicada.

This picture obtained from Iran's ISNA news agency shows the site of a strike on a girls' school in Minab, in Iran's southern Hormozgan province, on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that supreme leader Ayatollah Ali Khamenei had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. (Photo by ALI NAJAFI / ISNA / AFP)
Este sábado, Estados Unidos e Israel realizaron ataques a varias localidades de Irán. Foto: AFP. (ALI NAJAFI/AFP)

“Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, aseguró.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Selección de IránEstados Unidos
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.