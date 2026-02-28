Rival de Costa Rica entró en una fuerte encrucijada sobre si jugar o no mundial en Estados Unidos

Tras los ataques a Irán, hay mucha duda en ese país que puedan participar en el mundial de fútbol en Estados Unidos. (ALEX MITA/AFP)

El amistoso de Costa Rica ante Irán en marzo está en alitas de cucaracha, por un lado, la Tricolor ya expresó sus dudas por los conflictos bélicos en Oriente Medio y ahora el cuadro persa está dudando hasta de ir a la Copa del Mundo 2026.

La selección iraní es una de las clasificadas por Asia para ir a la cita planetaria y sus tres partidos de fase de grupos los disputará en los Estados Unidos, país que este sábado los bombardeó en conjunto con Israel.

Irán incluso analiza su presencia en el Mundial 2026

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, habló posterior a los bombardeos y afirmó que la situación para ir a Norteamérica en estas condiciones es muy complicada.

“Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, indicó.

Irán vs Estados Unidos podría ser toda una amenaza

La preocupación no es solo que Irán juegue en Estados Unidos en este contexto, sino que ambas selecciones incluso podrían enfrentarse en la ronda de octavos de final, lo que sería todo un reto para la seguridad y hasta la tranquilidad de la FIFA.

Por lo pronto, el campeonato iraní se suspendió hasta nuevo aviso, mientras se aclara toda la incertidumbre.