Fernando Batista fue confirmado de forma oficial como técnico de Costa Rica

Fernando Batista en el nuevo entrenador de Costa Rica. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Mediante un comunicado de prensa y un arte en redes sociales, la Federación Costarricense de Fútbol confirmó la contratación del argentino Fernando Batista como su nuevo selección mayor.

El Bocha, como se le conoce, dirigirá a la Tricolor hasta el 2030 con miras a la próxima copa del mundo que se realizará entre Sudamérica y Europa.

LEA MÁS: ¿Es Fernando Batista el técnico que necesita la Sele? Voces del fútbol tico opinan de su llegada

La carrera del Bocha

“Batista, de 55 años, es un entrenador argentino con una amplia trayectoria en procesos juveniles y selecciones nacionales. Fue director técnico de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, logrando la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recientemente, estuvo al frente de la Selección Mayor de Venezuela, a la que dirigió en la eliminatoria mundialista y comandó a una destacada participación en la Copa América 2024.

“Nacido en Buenos Aires, Argentina, Fernando Batista tuvo una carrera profesional como defensor surgido de las divisiones menores de Argentinos Juniors. Jugó en clubes como Argentinos Juniors, San Lorenzo, con el que se coronó campeón de la Primera División argentina en 1995, Godoy Cruz y All Boys, además de integrar la Selección Argentina Sub-20″, destacó como parte de su currículo.

LEA MÁS: ¿Quién es Fernando “Bocha” Batista, el nuevo técnico de la Selección Nacional?

En el comunicado, la Fedefútbol destacó uno de los detalles que más la atrajo del Bocha.

“Conocido por su perfil formador y su experiencia en selecciones nacionales, ahora tomará las riendas de La Sele, aportando su experiencia internacional y su visión estratégica para trabajar en conjunto con la FCRF”, finalizó.

LEA MÁS: Fernando “Bocha” Batista dejó Venezuela de una forma muy mal vista.