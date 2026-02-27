¿Es Fernando Batista el técnico que necesita la Sele? Voces del fútbol tico opinan de su llegada

El nombramiento de Fernando Batista como técnico de la Selección Nacional ha generado opiniones divididas en el entorno futbolero local.

El miércoles anterior, el argentino de 55 años fue escogido como el sucesor de Miguel Herrera en el banquillo de la Tricolor, y tendrá como tarea lograr que Costa Rica vuelva a participar en una Copa del Mundo, luego de que la Sele quedara eliminada del Mundial del 2026.

El “Bocha” se impuso ante el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert y, para los entrenadores Luis Diego Arnáez y Rodrigo Kenton, el reto de Batista será muy complicado, por todo lo que implica armar, de nuevo, un proceso para la Selección Mayor.

La falta de experiencia de Fernando Batista le podría jugar en contra en la Selección Nacional. Foto: AFP. (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

LEA MÁS: ¿Quién es Fernando “Bocha” Batista, el nuevo técnico de la Selección Nacional?

“No veo gran cosa”

El entrenador Luis Diego Arnáez recalcó que lo primero a tomar en cuenta es lo que le habrá pedido la Federación, en cuanto al proceso que debe liderar hacia la Copa del Mundo.

“No sé si le pidieron armar un proceso con jugadores jóvenes y descartar viejos, pero siento, al igual que todo argentino, que tratará de hacer un buen trabajo.

“Sin embargo, siento que no es un entrenador tan consagrado, de tanta experiencia, que me parece que es lo que buscaban en la Federación; no veo gran cosa en su elección”, afirmó.

Rodrigo Kenton cuestionó la llegada de Fernando Batista a la Selección Nacional. Foto: Archivo. (Jorge Castillo)

Para Arnáez, la labor que tendrá el Bocha será más que difícil.

“Deberá empezar de cero a armar el rompecabezas y creo que vamos a caer en lo mismo y, con respecto a su paso por Venezuela, la eliminatoria en Sudamérica es muy difícil y acá tendrá un gran reto.

LEA MÁS: Esto dijo Fernando “Bocha” Batista en diciembre cuando su nombre sonó para dirigir a la Selección

“Hay que ser realistas: es un técnico que no conoce el medio y eso aumenta la dificultad del trabajo y no quiero ser pesimista, pero siento que dentro de unos meses volverían las críticas. Sinceramente, hubiera preferido a Kluivert, por la escuela neerlandesa, a ver si nos saca del bajón en el que estamos”, dijo.

Fernando Batista fue asistente del técnico José Pekerman, cuando dirigió a la Selección de Venezuela. Foto: AFP. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

Cero planificación

Para Rodrigo Kenton, la falta de planificación es evidente con cada decisión que se toma en la Fedefútbol.

“Faltan más de 1.500 días para la Copa del Mundo del 2030 y uno esperaría que se aproveche al máximo este plazo para empezar a trabajar, pero siento que no se está aprovechando el conocimiento y experiencia de técnicos del medio para hacer este trabajo.

LEA MÁS: Fernando “Bocha” Batista dejó Venezuela de una forma pocas veces vista

“Si vemos a algunos jugadores que escogió Miguel Herrera para el proceso hacia la Copa del Mundo, notamos que no dieron la talla y yo estaría pensando, por ejemplo, en contar con el apoyo de tres técnicos locales que ayuden a escoger en dónde están los mejores futbolistas, porque al día de hoy falta mucho talento”, expresó.

Kenton respeta la escogencia del sudamericano, pero para él, lo ideal era comenzar esta nueva ruta con un cuerpo técnico encabezado por un costarricense, para que, según sus palabras, se pudiera capitalizar el conocimiento del medio.

Fernando Batista llega a Costa Rica para liderar el proceso hacia la Copa del Mundo del 2030. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

“Acá ningún técnico dura cuatro años, pero hay que seguir adelante. No sé por qué no tuvo éxito en Venezuela; él sabrá las razones de la no clasificación, pero creo que acá se piensa que todos los entrenadores argentinos que vienen serán exitosos.

“Y la verdad es que hemos traído mexicanos, españoles y cada día nos echamos más tierra. Esperaría que pueda contar con algunas personas que conozcan del entorno tico y le puedan ayudar, porque si no lo hace, es volver a caer en el mismo error de hace un tiempo”, afirmó.