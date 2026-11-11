Así luce la fila en el Fello Meza para la final de la Copa Centroamericana pese al precio de las entradas

La ilusión de volver a disputar una final internacional pudo más que los precios de las entradas para muchos aficionados del Club Sport Cartaginés, quienes llegaron este miércoles 11 de noviembre al estadio Fello Meza para asegurar un boleto para el partido ante Alajuelense.

La Teja se presentó en las afueras del recinto brumoso y constató la presencia de seguidores que hacían fila, algunos con camisetas del equipo y otros con sombrillas para protegerse del sol.

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La expectativa gira alrededor del partido de ida de la final de la Copa Centroamericana 2026, programado para el miércoles 2 de diciembre, a las 7 p. m., en Cartago.

Los blanquiazules buscarán conquistar el título regional y evitar que la Liga alcance su cuarto campeonato consecutivo en el torneo.

Aficionados del Cartaginés hacen fila en las afueras del estadio Fello Meza para conseguir entradas para la final. (FOTOS EXCLUSIVAS LA TEJA) (Eduardo Rodríguez/Aficionados del Cartaginés hacen fila en las afueras del estadio Fello Meza para conseguir entradas para la final.)

¿Cuánto cuestan las entradas para Cartaginés vs. Alajuelense?

El club anunció seis categorías de boletos, con precios que van desde los ₡20.000 hasta los ₡70.000.

Popular Oeste y Sur ₡20.000 Preferencia Norte ₡22.000 Platea Lateral Noreste y Sureste ₡25.000 Sombra Lateral ₡30.000 Sombra Central ₡35.000 Palco ₡70.000

La venta inició este miércoles, 11 de noviembre, y la preventa física se extenderá hasta el 18 de noviembre en las oficinas del Fello Meza.

Durante ese periodo, tendrán acceso los aficionados que hayan comprado boletos para los partidos del Cartaginés como local en la actual edición de la Copa Centroamericana. El club verificará esa información mediante su base de datos.

También podrán recoger sus entradas físicas quienes asistieron a los últimos encuentros en casa del equipo de la Liga Promerica.

Para realizar la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad y se permitirá adquirir un máximo de tres entradas por persona.

La presencia de seguidores desde el inicio de la venta refleja la expectativa que ha despertado la final entre los dos clubes costarricenses.

Aficionados del Cartaginés hacen fila en las afueras del estadio Fello Meza para conseguir entradas para la final. (FOTOS EXCLUSIVAS LA TEJA) (Eduardo Rodríguez/Aficionados del Cartaginés hacen fila en las afueras del estadio Fello Meza para conseguir entradas para la final.)