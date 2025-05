Así recuerda Luis Enrique a Xana, su hija que murió con tan solo nueve años

Luis Enrique sumó otro triunfo este sábado. Fotografía: AFP. (FRANCK FIFE/AFP)

Unos meses atrás, en un capítulo de una serie que es preferible contemplar con pañuelos en mano, el hombre de esta historia decía a carne viva: “¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos. Tenemos mil recuerdos de ella, videos, cosas increíbles...”. Luis Enrique, el hombre, el futbolista, el entrenador. Pero por sobre todo, el padre.

En agosto de 2019, Xana, la hija menor del técnico de PSG y su esposa, Elena Cullell, murió a causa de un osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta a los huesos y que perjudica especialmente a los niños. Por esta situación el entrenador dejó su cargo en la selección de España, que había quedado en manos de Robert Moreno, su ayudante.

Y continuó: “Mi madre no podía tener fotos de Xana. Hasta que llegué a casa y le dije: ‘¿Por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá?’ ‘No puedo, no puedo...’, decía. ‘Mamá, tienes que poner fotos de Xana, Xana está viva’, le contesté. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está. Porque cada día hablamos de ella, nos reímos y recordamos. Porque yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?”, contó Luis Enrique, en un conmovedor testimonio.

La vida sigue. La vida, para Luis Enrique, también es el fútbol. Suerte de ganador... de esa vida (si es que eso es posible), acaba de consagrarse con PSG en la liga francesa y este sábado conquistó la primera Champions del cuadro parisino. Sin Leo Messi, Neymar y Mbappé, que ahora mismo vuelven al presente. Los jugadores lo arrojan al aire: allí debería quedarse por un largo rato, pero vuelve al césped, a la tierra, donde no para de ganar, con un estilo audaz y desfachatado.

En su foja de servicios: campeón de la Champions, del Mundial de Clubes, de la Supercopa de Europa, de la Liga de España (dos), de la Copa del Rey (3), de la Supercopa de España, todo con Barcelona. Campeón de la Supercopa en Francia, el título de ahora, el de la temporada pasada. Y los que vendrán...

“Esta temporada fue la mejor por la capacidad para dar vuelta los partidos, hemos atravesado situaciones delicadas en Champions y el equipo ha dado muestras de madurez”, insistió un Luis Enrique que se mostró feliz porque sus jugadores “atacan y defienden”. Todo un mensaje...

“Mi felicidad está en relación con la implicación que veo en el club, el perfil de los jugadores fichados, los recursos del club, tratamos de trabajar de la mejor manera. Ganar un campeonato a comienzos de abril, significa que el equipo está a un gran nivel”...”, grafica el técnico, que logra su segunda Ligue 1 en dos temporadas en Francia. El 13° título local de PSG.

Ahora tuvo el reto, al mando del gigante de la capital, de coronarse por primera vez en Europa. ¡Qué rápido que se olvida todo! En el tramo final de 2024 el entrenador llegó a verse cuestionado, especialmente por una marcha errática en la fase de liguilla de la Champions, que finalmente pudo corregir a tiempo.

Superado aquel susto europeo, la fórmula del asturiano está funcionando y el PSG sigue aspirando a todo.

Pero no toda la temporada 2024-2025 fue un paseo triunfal para Luis Enrique, que entre octubre y diciembre se vio rodeado de críticas durísimas, que hicieron que se especulara sobre su futuro. Uno de los conflictos más sonados fue con el atacante Ousmane Dembélé, al que llegó a sancionar a finales de septiembre por un retraso en un entrenamiento y detectar “falta de compromiso”. Como Fernando Gago en Boca, sin ir más lejos.

Una fuente cercana al club admitió entonces a la agencia AFP que el fuerte carácter del entrenador podía generar tensiones con varios jugadores. “Como él ha dicho, no somos hermanos y no es mi padre. No somos ‘bros’ (diminutivo del término inglés ‘brother’, hermano). Es una relación de entrenador y jugador”, llegó a decir Dembelé, marcando distancias.

Pero lo cierto es que de aquel momento delicado se pasó a un Dembelé imperial, líder y goleador que el PSG necesitaba después de la marcha de Kylian Mbappé, encabezando la tabla de máximos anotadores con 21 gritos, apenas uno de penal.

Pero esa crisis con Dembelé, y con otros jugadores según los rumores de octubre, no fue nada en comparación a la presión a la que se vio sometido cuando en la liguilla de la Champions quedó en una situación delicadísima después de la quinta jornada, con un balance de un triunfo, un empate y tres derrotas.

“Yo soy el responsable”, proclamó Luis Enrique después de la derrota ante el Atlético de Madrid en el Parque de los Príncipes. En ese noviembre, parecía que el Titanic futbolero iba a hundirse. Así es el fútbol: el Atlético del Cholo Simeone y los campeones del mundo viven ahora la otra realidad, eliminados del principal torneo europeo, de la Copa del Rey y a a remolque en la liga española.

Fuentes cercanas al club hablaban entonces de un ambiente tenso en el seno del club y aunque el presidente Nasser Al Khelaifi siempre apoyaba públicamente al técnico, uno de sus colaboradores admitía las “turbulencias”.