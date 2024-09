Luis Enrique, técnico del PSG, está dispuesto a que le rebajen la mitad del salario por esta insólita razón

Luis Enrique, entrenador español del PSG, club donde dirigió al costarricense Keylor Navas, manifestó que está dispuesto a que le rebajen la mitad del sueldo.

“Si ahora mismo me dices, firma un papel y no vuelvo a hablar con la prensa y me quitas el 25%, es más, hasta el 50% (del salario), lo firmo”, aseguró el técnico español en la rueda de prensa previa al duelo liguero de este viernes contra el Rennes.

🎯 La "reflexión espontánea" de Luis Enrique que deja a las claras que si pudiera... no hablaría en absoluto con la prensa 😅 pic.twitter.com/S4giCCH4Xv — MARCA (@marca) September 26, 2024

El español aseguró en un documental que saldrá en los próximos días y del que se han adelantado algunos extractos, que estaba dispuesto a renunciar a un cuarto de su salario, pero este jueves subió el valor.

“Si pudiera, lo evitaría”, recoge el diario sport.es.

No obstante, el entrenador aseguró que se lo pasa “bien” hablando con los periodistas, pero “si pudiera evitarlo, lo evitaría”.

Luis Enrique renunciaría a la mitad del salario por esta razón. (FRANCK FIFE/AFP)

Y si no lo hace es “porque en los contratos que se firman con los clubes obligan al entrenador a hablar”.

“A mí me gusta hablar, nunca he acortado una conferencia de prensa, me encanta y puedo hacerlo en varias lenguas, mal, pero lo hago”, aseguró el técnico.

Luis Enrique señaló que, en particular, le molestan las ruedas de prensa después de los partidos porque no tiene “energía para aguantar determinadas cosas”.