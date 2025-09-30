Así se desahogó la esposa de Marvin Loría en medio de momentos difíciles

Melanie Valverde se dio una escapadita y viajó con su bebé y su madre a México. Instagram Melanie Valverde. (Instagram Melanie Valverde./Instagram Melanie Valverde.)

Melanie Valverde, esposa del jugador del Saprissa, Marvin Loría, se dio una escapadita con su bebé y su madre, en medio de los días difíciles que ha pasado con el futbolista morado.

La guapa hizo maletas y hace unos días viajó a México. En sus redes sociales hizo un recuento de lo bien que la pasó en tierras aztecas.

LEA MÁS: Esposa de Marvin Loría hizo esto luego de publicar supuestos mensajes que le enviaba el futbolista

“Salvamos una tortuguita, nadamos con delfines, conocimos cenotes, anduvimos en bam bam, nos montamos en un submarino, fuimos de “shopping” (compras) y fue la primera vez que abuela se montó en un avión.

“Que Dios me siga bendiciendo para vivir muchísimos momentos así de lindos al lado de las personas que más amo”, destacó la guapa.