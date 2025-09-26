Esposa de Marvin Loría hizo esto luego de publicar supuestos mensajes que le enviaba el futbolista

Melanie Valverde es la guapa esposa de Marvin Loría. (Instagram/Instagram)

Melanie Valverde cambió de opinión y luego de compartir en TikTok capturas de pantalla de aparentes conversaciones del pasado con su esposo Marvin Loría, las borró.

Quince días después del escándalo por supuesta infidelidad de su marido jugador del Deportivo Saprissa, Mela publicó capturas de las cosas que le decía el futbolista en los tiempos donde todo entre ellos era pura miel.

“Yo te quiero para la vida entera”, decía uno de los mensajes que la guapa compartió.

En otra de las conversaciones, demostró cómo Loría le calentaba el oído, la enamoraba y la hacía sentir segura de lo que tenían.

“Te amo mucho más, mi amor, y de verdad que todo lo que te digo es cierto y me encanta saber que te sientes así por mí. Te lo juro que nunca te dejaré, siempre te apoyaré, te daré fuerzas y estaré contigo en lo que sea, preciosa mía”, se leía en otro de los mensajes publicados.

Valverde hizo la publicación el martes e incluyó varias fotos con pantallazos de las cosas que, al parecer, le decía su marido y al pie escribió: “Recordatorio: nunca amen tanto a un hombre”.

Sin embargo, todo eso se esfumó de su cuenta de TikTok, donde ya la publicación no aparece.

Melanie Valverde borró de TikTok la publicación con pantallazos de supuestas conversaciones del pasado con Marvin Loría. (Instagram/Instagram)

Melanie habría tomado la medida para no verse envuelta en una disputa legal, ya que un abogado confirmó a La Teja que el jugador morado sí podría iniciar un proceso penal contra ella por lo que hizo.

“Lastimosamente, muchas personas no son conscientes de que, cuando reciben comunicaciones privadas, no pueden difundirlas, pues al hacerlo se vulnera un derecho fundamental y esa conducta incluso puede generar responsabilidad penal.

“En el caso de las figuras públicas suele existir confusión, ya que muchos piensan que, por tratarse de asuntos de interés del público, pueden difundirse. Sin embargo, la realidad es que la utilización o difusión de comunicaciones privadas que carezcan de interés público puede ser sancionada con penas de prisión de uno a tres años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, del Código Penal”, explicó a este medio José Adalid Medrano, abogado especialista en Delitos Informáticos.

Aunque Melanie quitó la publicación, lo difundido podría quedar circulando en Internet, pues ella misma fue quien lo hizo público.

Melanie Valverde publicó estos mensajes en Instagram, pero después los borró. (Captura TikTok/Captura TikTok)

“Si bien no se recomienda resolver conflictos de pareja por la vía penal, también es cierto que debe evitarse este tipo de acciones, ya que la víctima tiene pleno derecho a interponer la denuncia si considera que su intimidad ha sido vulnerada, porque debe tomarse en cuenta que una vez que estas comunicaciones se hacen públicas, pueden permanecer disponibles en Internet de manera prácticamente perpetua”, enfatizó.

