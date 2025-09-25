¿Marvin Loría puede demandar a su esposa por mensajes que publicó en redes? Abogado lo explica

Melanie Valverde es la guapísima esposa de Marvin Loría. Fotografía: Instagram Melanie Valverde. (Instagram Melanie Valverde./Instagram Melanie Valverde.)

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría, publicó en TikTok pantallazos de supuestas conversaciones que mantuvo en el pasado, por WhatsApp, con el jugador del Deportivo Saprissa en el que los dos se prometían amor eterno.

La guapa difundió las capturas de pantalla en TikTok y al compartir la publicación escribió: “recordatorio: nunca amen tanto a un hombre”. Melanie no mencionó por ningún lado el nombre de Loría, ni difundió su número de teléfono o imagen.

Valverde sorprendió con la publicación casi 15 días después de haber encontrado al futbolista morado supuestamente con su amante, en el parqueo de un bar de Santa Ana. El escándalo quedó evidenciado en videos que compartieron en redes sociales.

Melanie Valverde publicó pantallazos de supuestas conversaciones que tuvo en el pasado con Marvin Loría. (Captura TikTok/Captura TikTok)

Debido al material que la creadora de contenido compartió en sus redes este martes, La Teja le consultó al abogado José Adalid Medrano, especialista en Delitos Informáticos, si Loría podría demandar a su esposa por el material que divulgó.

“Lastimosamente, muchas personas no son conscientes de que, cuando reciben comunicaciones privadas, no pueden difundirlas, pues al hacerlo se vulnera un derecho fundamental y esa conducta incluso puede generar responsabilidad penal.

“En el caso de las figuras públicas suele existir confusión, ya que muchos piensan que, por tratarse de asuntos de interés del público, pueden difundirse. Sin embargo, la realidad es que la utilización o difusión de comunicaciones privadas que carezcan de interés público puede ser sancionada con penas de prisión de uno a tres años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, del Código Penal”, explicó el profesional.

Indicó que, aunque Melanie no se haya referido expresamente a Marvin Loría en sus publicaciones, si el jugador tiene los mensajes en su teléfono y demuestra que fueron los mismos que compartió su esposa en redes, ella habría incurrido en el delito.

Melanie Valverde publicó varias capturas de conversaciones que intercambió, en apariencia, con Marvin Loría. (Captura TikTok/Captura TikTok)

“Si bien no se recomienda resolver conflictos de pareja por la vía penal, también es cierto que debe evitarse este tipo de acciones, ya que la víctima tiene pleno derecho a interponer la denuncia si considera que su intimidad ha sido vulnerada, porque debe tomarse en cuenta que una vez que estas comunicaciones se hacen públicas, pueden permanecer disponibles en Internet de manera prácticamente perpetua”, agregó el abogado.