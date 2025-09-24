Esposa de Marvin Loría hizo lo impensable tras escándalo por supuesta infidelidad del futbolista

Melanie Valverde es la guapísima esposa de Marvin Loría. Fotografía: Instagram Melanie Valverde. (Captura TikTok/Captura TikTok)

Casi 15 días después del escándalo que sacudió al jugador saprissista, Marvin Loría, por una supuesta infidelidad, su aún esposa, Melanie Valverde, tomó una decisión que nadie vio venir.

La guapísima creadora de contenido compartió en TikTok varios pantallazos de conversaciones que tuvo con Loría por WhatsApp en los tiempos en que las cosas entre ellos andaban bien, o ella aún no se había enterado de la supuesta infidelidad.

Melanie Valverde mostró pruebas de cómo era su relación con Marvin Loría. Fotografía: TikTok. (Captura TikTok/Captura TikTok)

En las conversaciones, llama la atención que Loría aprovechaba cada oportunidad que tenía para decirle a Melanie lo afortunado que se sentía por tenerla a ella en su vida y sus promesas de amor eterno.

“Yo te quiero para la vida entera”, dice parte de un mensaje de los que compartió Valverde en TikTok.

“Te amo mucho más, mi amor, y de verdad que todo lo que te digo es cierto y me encanta saber que te sientes así por mí. Te lo juro que nunca te dejaré, siempre te apoyaré, te daré fuerzas y estaré contigo en lo que sea, preciosa mía”, se lee en otra de las conversaciones.

Melanie Valverde compartió pantallazos de las cosas tan lindas y románticas que le escribía Marvin Loría. (Captura TikTok/Captura TikTok)

En otro mensaje, Marvin le dijo a Melanie que se merece lo mejor de la vida y destacó lo buena madre y mujer que es.

“Me merezco lo mejor; tú te mereces lo mejor, mil veces más, por la gran mujer y mamá que eres, en serio que sí, preciosa. Gracias por estar conmigo, por elegirme todos los días, por amarme y respetarme de la forma en que lo haces. Yo siempre voy a estar agradecido por todo. Te juro que es verdad que estaré toda la vida para ti”, le había prometido el jugador del Deportivo Saprissa a su esposa.

Melanie Valverde dejó en evidencia cómo era su amor con Marvin Loría. (Captura TikTok/Captura TikTok)

Melanie aprovechó la atención que acaparó su publicación para enviarle un mensaje a las mujeres, que es reflejo de su experiencia vivida.

“Recordatorio: nunca amen tanto a un hombre”, escribió con un emoticón de corazón partido a la mitad.

El escándalo de supuesta infidelidad de Loría, reventó el 12 de setiembre luego de que se filtraran videos del momento en que Melanie sorprendió “con las manos en la mesa” al jugador, en un bar de Santa Ana.

Melanie Valverde compartió algunos mensajes en blanco y negro. Algunos interpretaron que fue durante los tiempos de conquista y otros, durante los tiempos de la supuesta infidelidad. (Captura TikTok/Captura TikTok)

