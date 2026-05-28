Así vive Ricardo Blanco su nueva vida tras retirarse del fútbol

Ricardo Blanco, exjugador del Deportivo Saprissa, vive a plenitud su nueva etapa en el equipo morado.

El 20 de mayo anterior, la S confirmó que Blanco no seguía con el club. Al exdefensor se le vencía el contrato con el Sapri a finales de mes.

Ricardo Blanco ahora trabaja con las ligas menores del Saprissa. Foto: Facebook Saprissa. ( Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

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La nueva vida de Ricardo Blanco

Ricardo es profesor de educación física y eso le permitió seguir con la institución, desde una nueva faceta.

Ahora, el exfutbolista trabaja con las ligas menores del club, específicamente en la categoría Sub-14, y este jueves hizo un emotivo posteo junto con sus muchachos:

“La vida cambia rápido, pero coincidir con ustedes en este momento me dio fuerzas cuando más las necesitaba”, junto a una foto con sus pupilos.