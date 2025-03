Atleta superó tumor y aprendió a practicar deporte a pesar de las secuelas

Pedro Chacón es atleta y cuando era niño superó un tumor en su brazo derecho. Cortesía equipo Coopenae. (GIL.BROOKS.JOSEPH/Cortesía equipo Coopenae.)

Gracias a una invitación, Pedro Chacón “descubrió” el atletismo y hoy, 12 años después de participar en esa primera competencia, no imagina su vida sin esta disciplina.

Chacón es deportista en los 1.000 y 5.000 metros planos y en el camino tuvo que aprender a adaptarse para competir, pues un tumor provocó que uno de sus brazos fuera más corto y aunque algunos no vean esto importante, le puede afectar a la hora de correr.

Pedro obtuvo un diplomado en administración y es entrenador. Nació y se crio en la zona Sur, en donde se dedicó a la agricultura, junto a su papá, y actualmente vive en Palmares. Fue campeón nacional en el 2017 en los 5 mil metros y 3 años después se coronó campeón nacional en los 3.000 metros con obstáculos.

En la actualidad, Pedro forma parte del equipo de atletismo Coopenae.

El deportista debutó el año pasado en media maratón. Cortesía equipo Coopenae. (GIL.BROOKS.JOSEPH/Cortesía equipo Coopenae.)

Cambio radical

- ¿A qué edad se dio cuenta de que el atletismo era la suyo?

Cuando era niño vivía en la zona Sur y allá no había muchas oportunidades para practicar deporte, básicamente jugaba fútbol y hace 12 años, cuando me fui a vivir a Palmares, me invitaron a una carrera y me gustó la experiencia y luego de eso tomé en serio en atletismo como deporte y estilo de vida.

- ¿La detección del carcinoma en su brazo influye en su desempeño como deportista?

A los 8 años detectaron un tumor a nivel del hueso en las primeras etapas y en la escuela y en el colegio me afectó en la parte de escritura, soy muy lento para escribir. A nivel deportivo, debemos hacer movimientos más eficientes para rendir mejor y al tener un brazo más corto, no puedo tener la sincronía de un brazo con el otro y el resto del cuerpo no es la adecuada.

En el 2022 se dejó varias medallas durante el campeonato máster de atletismo. Instagram Pedro Chacón. (GIL.BROOKS.JOSEPH/Instagram Pedro Chacón.)

Al inicio me costó mucho porque uno sigue modelos y porque tuve que aprender a adaptarme en el uso de instrumentos, como pesas, pues en el brazo derecho uso una pesa con menor peso.

Cuando me detectaron el tumor, me hicieron tres operaciones, y en una de ellas me hicieron una reducción de hueso, del cúbito (un hueso que sigue creciendo) para que no siguiera creciendo el brazo.

Algunos triunfos: Medalla de plata en 1.500 metros y 3.000 metros con obstáculos en el Campeonato Centroamericano 2020.

Medalla de bronce en el Campeonato Centroamericano Mayor 2017 en 5.000 metros.

Medalla de bronce en el Campeonato Centroamericano Mayor de Campo Traviesa 2019.

Campeón Centroamericano Universitario 2016 y 2018.

- ¿Cómo se ha adaptado para competir?

Al principio fue un poco complejo porque quería seguir un modelo y no calzaba, por ejemplo en los braceos y entendí que no sería igual que los demás. Esto lo había pasado en la adolescencia, donde a uno le cuesta entender un poco estas cosas, pero comencé en el atletismo cuando tenía 22 años y ya había superado esas incomodidades.

- ¿Cuál es su especialidad en el atletismo?

Soy corredor de resistencia, he corrido 1.500, 5.000 y 10 mil metros y 3.000 metros con obstáculos. El año pasado debuté en media maratón, hice dos medias maratones, una nueva experiencia, son retos porque quería hacer algo diferente y me estoy adaptando a esta nueva experiencia.

- ¿Hay una carrera que lo haya marcado?

He tenido tantas carreras que no podría hablar de una, pero en las carreras donde a uno le va más mal son las mejores para mí, porque me hacen aprender. Soy muy analítico y cuando llego a mi casa veo qué pude hacer mejor, qué hice muy bien.

A Pedro le encanta la cocina y viajar. Instagram Pedro Chacón. (GIL.BROOKS.JOSEPH/Instagram Pedro Chacón.)

Las carreras en donde le va a uno bien son las más difíciles porque el triunfo suele maquillar los errores, porque inclusive en el triunfo tenemos cosas que podemos mejorar.

- ¿Imagina su vida sin el atletismo?

Antes no me imaginaba con el atletismo, si me devuelvo 12 años ni siquiera sabía que existía y ahora todo en mi vida transcurre alrededor del atletismo, yo estoy en competencia, siempre sea como atleta sea como entrenador y vivo de eso.