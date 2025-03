Gerald Drummond estuvo a punto de dejar el atletismo y compartió su dura experiencia

Gerald Drummond recordó que hace unos años estuvo a punto de dejar el atletismo y contó sus razones. Prensa Fecoa. (Prensa Fecoa)

El atleta Gerald Drummond estuvo a punto de dejar el atletismo porque sentía que no le estaba dejando nada económicamente.

El muchacho, que compite en los 400 metros vallas, contó sus vivencias en el pódcast “Contra corriente” y reveló que las dificultades económicas lo hicieron valorar seriamente dejar el deporte.

El deportista contó una anéctora, que vivió luego de los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando dejó de recibir apoyo para competir.

“Mentalmente hay que ser bastante fuerte, ojalá buscar ayuda de un psicólogo. A veces uno realmente solo no puede controlar todos los factores que aparecen. Yo pasé por muchas cosas, yo pensé en salirme del atletismo, pero no realmente porque yo quería salirme, sino porque recuerdo que después de Río, a mí me dejaron de apoyar.

“Es muy duro hacerlo sin apoyo, seguir estudiando y haciendo el deporte que uno quiere sin dinero, es casi que imposible”, expresó.

Drummond, quien participó en las Olimpiadas de París 2024, recordó que en el 2019, para los Juegos Panamericanos, hizo un análisis de lo que quería para su futuro.

“Me acuerdo que ese año me había comprado una moto, la había terminado de pagar y pagué en la universidad. Entonces en enero tenía ₡20 mil en la cuenta. Yo gastaba ₡5.000 de gasolina por semana, ya había comprado comida, tenía todo pago.

“Pero dije, tengo 20.000 colones para todo el mes, que eran gasolina nada más y fue donde yo dije: ’¿cómo yo voy a seguir haciendo esto si realmente no me está dejando nada?’. Y por más que yo a quería luchar por llegar a Juegos Olímpicos, no tengo dinero. Y dije, es mi último año, que yo lo voy a intentar y si no resulta, pues listo, lo dejo”, comentó.

Pasaron 6 años desde que Gerald valoró dejar de competir y en el 2022 se coronó como el campeón iberoamericano y el año pasado se ubicó como el sétimo a nivel mundial en la Liga Diamante de Atletismo, que se disputó en Bélgica.